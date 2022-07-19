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越南国会主席王廷惠会见世界银行首席执行官阿克塞尔· 冯· 托森伯格
世界银行首席执行官阿克塞尔· 冯· 托森伯格表示，世行与越南有着十分密切的合作关系，近期取得了许多重要的成果。此次访越意在了解越南与世行今后的合作领域，尤其是在包括协助越南适应九龙江三角洲气候变化在内的应对气候变化方面，落实越南在COP26上所作出的承诺，应对未来可能发生的疫情等。
世行希望协助越南制定《2045年越南报告》，以支持越南实现近期之2030年远期展望至2045年的发展目标。目前，世行与越南政府正配合制定双边合作战略（2023~2027年。）
王廷惠明确指出，越南在COP26上作出了至2050年实现清零排放的强有力的承诺，彰显了越南对国际社会的决心和责任感。为了实现这一目标，越南需要国际社会的支持。
王廷惠希望世行采取措施协助各国实现全国发展目标，但不应拉大发达国家与发展中国家之间的更大距离。此外，越南希望世行和国际伙伴向越南提供金融市场开发、绿色债券、绿色资金、打造碳市场等方面的支持，以及协助越南制定相关机制，以运行适应气候变化和能源转型的生态系。
王廷惠欢迎世行协助越南制定《2045年越南报告》；建议在研究过程中向越南提供具体的支持和咨询，以协助越南实现近期至2030年、远期展望至2045年的发展目标。
王廷惠表示，越南正在征求国内倡议网络框架下的国内外专家有关2022年越南经济论坛的已成，希望世行为越南提供有关咨询意见。
对于越南与世行未来的合作框架，王廷惠认为双方的合作仍然围绕越南三大突破口。
王廷惠希望世行协助越南建设“软件基础设施”，其中包括完善体制政策和发展生态体系的财政和技术援助。对于“硬件基础设施”，王廷惠建议世行协助越南建设跨区域、具有辐射力和应对气候变化的国家重点工程项目。
对于九龙江三角洲地区，王廷惠建议为越南提供工程和非工程措施；希望世行为加强湄公河次区域合作、水资源安全等问题发出更强有力的声音。
世界银行首席执行官阿克塞尔· 冯· 托森伯格强调，世行愿向越南提供支持，助力越南实现2030年发展目标；愿意同越南国会进行深入讨论，推动可持续发展目标尤其是应对气候变化的目标落地实施。世行希望成为越南在应对气候变化领域的高效伙伴。（完）