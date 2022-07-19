越南国会主席王廷惠会见世界银行首席执行官阿克塞尔· 冯· 托森伯格

世界银行首席执行官阿克塞尔· 冯· 托森伯格强调，世行愿向越南提供支持，助力越南实现2030年发展目标；愿意同越南国会进行深入讨论，推动可持续发展目标尤其是应对气候变化的目标落地实施。世行希望成为越南在应对气候变化领域的高效伙伴。（完）