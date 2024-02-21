越南国会主席王廷惠主持召开关于《国防、安全和工业动员法》草案的会议

2月21日，越南国会主席王廷惠在国会大厦主持召开会议，就关于《国防、安全和工业动员法》草案意见采纳和梳理的主要内容提出意见。

王廷惠在会议上发言时表示，第十五届国会第六次会议期间，国会代表就《国防、安全和工业动员法》草案进行讨论进而提出意见。会议结束后，国会常委会指示国防和安全委员会常委牵头，与起草机构配合研究、吸纳和梳理法律草案。

按计划，国会常委会将在即将举行的会议上提出意见，预计将在第七次会议（2024年5月）上提交国会批准。王廷惠强调，这是一项非常重要的法律草案，其制定了许多具体而突出的政策来发展国防和安全工业，并将党关于建设和发展国防、安全和工业动员的观点、主张和政策制度化。因此，在呈递国会常委会提出意见和审批通过之前，要做好法律草案档案的准备工作。

会上，国会旗下国防安全委员会主任黎晋达就上述草案接纳和调整的主要内容作报告。

王廷惠强调，面对现实要求，要制定《国防、安全和工业动员法》草案，将党的新观点、新主张和新政策制度化；紧急克服困难和不足，满足国防工业和工业动员建设与发展的要求和任务。

王廷惠建议，法律草案需要进一步完善，内容要紧跟第六次会议上提出意见的法律草案，有关部门继续研究《工业动员法令》和《国防工业法令》，参考其他法律，研究更多政策设计等。（完）