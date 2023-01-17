越南国会主席王廷惠与韩国国会议长金振杓举行会谈

1月17日上午，王廷惠和夫人在国会大厦主持仪式，欢迎金振杓一行访越。



欢迎结束后，王廷惠与金振杓举行了会谈。



王廷惠相信，金振杓此访将为加强包括两国国会在内的两个国家的合作关系作出贡献。



金振杓祝贺越南在2022年取得重要成就，在面临诸多困难和挑战的情况下实现经济高速增长。



两位国会主席一致同意继续增强和巩固政治互信。



在良好关系和两国刚将关系升级为“全面战略伙伴关系”的基础上，两国领导人一致同意，双方将在技术转让、人力资源培训、国防工业等领域扩大合作。



两国国会主席同意在充分利用现有的双边和多边贸易协定的基础上，以更加可持续和平衡的方式，尽快实现到2023年双边贸易额达1000亿美元和2030年达1500亿美元的目标。



会谈中，两国国会主席就具体合作领域面临的困难和障碍交换意见。金振杓对王廷惠的建议表示赞同，即审查并消除与越南产品原产地、承包商的程序、约束条件的问题，使越南触及目前尚未获得的韩方公布高达160亿美元的官方发展援助贷款计划；同时，韩国国会将加倍努力，让向越南提供的官方发展援助资金增加，而且更加务实有效。



金振杓就王廷惠提出关于通过假期工、技术工、护士、信息技术工程师等形式增加对越南劳务人员接收的意见达成一致；为即将于2023年2月到期的《关于雇用越南劳务人员合作谅解备忘录》续签做好准备。金振杓说，韩国已完成越韩社会保险双边协定的国内程序，并希望越方尽快完成，以便双方早日落实该协定。



双方同意定期交换信息，核查和审议消除与签证和工作许可有关的问题，为两国人民创造最有利条件。



对于地区和国际合作，王廷惠表示，越南高度评价“全球枢纽国家（GPS）”政策和“东盟与韩国团结倡议”中的愿景和目标， 欢迎并支持韩国发挥更大作用，为地区和平稳定与合作发展作出积极贡献，越南继续将韩国确定为重要的长期战略伙伴。



越南愿同韩国一道就共同关心的国际和地区问题加强沟通与合作。 越南将与韩国密切合作，致力于成功履行2021-2024年任期东盟-韩国关系协调员的职责。 越南始终关心并愿意为朝鲜半岛无核化进程作出积极贡献，支持通过对话与和平方式维护东北亚地区和平的努力。

金振杓强调，韩国始终支持越南根据国际法确保东海安全、航行和飞越自由与安全的立场，韩国将派代表团参加由越南国会主办，预计于2023年9月举行的全球青年议员论坛。



双方高度评价两国国会近年来的合作关系，一致同意有效落实两国国会2013年签署的合作协议，并考虑补充、更新或签署新的合作协议，以符合当前国际形势及两国全面战略伙伴关系内涵。



两国国会在地区和国际议会论坛上保持协调和相互支持，为维护地区和世界和平、安全与稳定作出贡献。与此同时，两国国会各级代表团互访频繁，积极开展立法监督工作经验交流，确保两国政府合作协议有效落地，倾听企业界意见，为两国加强经贸投资、促进文化交流、保护公民利益等营造有利的法律环境。



双方一致同意进一步发挥两国友好议员小组的桥梁作用，充分利用女议员、青年议员合作机制，加强两国国会办事机构合作，增进信息互换，提高工作效率。



*此前，当天上午，金振杓一行向胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容。