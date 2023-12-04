越南国会主席王廷惠与老挝国会主席赛宋蓬举行会谈

据越通社特派记者报道，12月4日上午，越南国会主席王廷惠与老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉在首都万象举行会谈。

老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉对越南在世界和地区复杂多变背景下保持经济发展、政治社会稳定，越南作用和地位日益得到提高表示欢迎。

越南国会主席王廷惠高度评价东道国老挝为自2023年12月5日至6日举行的首届柬老越（CLV）三国国会高层会议及系列相关活动所做的精心准备和周密安排；认为这次会议很重要，标志着越老柬三国历史上第一次在党际、国会和政府三个渠道上均具备高层会晤机制。

国会主席王廷惠表示，相信老挝将取得更多更大的成就，胜利实施开放和恢复经济举措，落实党的决议和经济社会发展规划；同时强调，越南始终高度重视两国伟大传统关系，愿与老挝一道，大力全面支持老挝保护、建设、革新和发展事业。

两国国会主席对近期两国特别是两国国会合作取得的积极成果表示高兴和赞赏。双方一致同意保持各层级尤其是高层互访、会晤，其中包括两国立法机构的交流与合作机制；保持密切协调，为两国政府落实已达成的协议创造便利的法律走廊；加强双边合作协议执行中的协调和监督；推动两国重点项目开展落实。

国会主席王廷惠强调，两国国会应建立机制和法律框架，进而推动双边经贸合作实现新突破。两国领导人对两国刚开通胡志明市至万象直达航线表示高兴。

关于未来合作方向，双方同意进一步加强两国国会在立法经验交流、监督已签署的高层协议的有效落实等方面的协调与配合；加强在地区和国际论坛上的团结和相互支持。

越南国会主席王廷惠强调，越南国会支持并愿为老挝成功担任2024年东盟轮值主席国和东盟议会联盟大会（AIPA）主席国提供最大支持。

同日上午，国会主席王廷惠一行在老挝无名烈士纪念碑前敬献花圈。（完）