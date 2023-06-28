越南国会主席王廷惠与瑞士联邦议会国民院议长马丁·堪迪纳斯举行会谈

应越南国会主席王廷惠邀请，瑞士联邦议会国民院议长马丁·堪迪纳斯（Martin Candinas）率瑞士高级代表团于6月27日至30日对越南进行正式访问。

6月28日上午，王廷惠在国会大厦举行仪式，欢迎马丁·堪迪纳斯访越。欢迎仪式后，双方举行会谈。

会上，王廷惠和马丁·堪迪纳斯互相通报两国的经济社会形势、两国立法机关的结构和职能。

王廷惠在会上介绍越南为实现千年发展目标以及将联合国可持续发展计划（SDG）纳入国家发展议程所做的努力，尤其是各议会联盟第132 届大会通过的《河内宣言》。到2030年成为工业现代化、中等偏高收入的发展中国家； 到2045年将成为高收入的发达国家是越南正努力实现的两大目标。 这也是越南在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方会议（COP26） 上承诺到 2050 年实现净零排放的经济基础。

王廷惠强调越南一贯重视与瑞士的传统友好合作关系；同时建议双方继续加强各级代表团的交流与合作； 继续在多边场合保持密切协调，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。

会谈中，王廷惠和马丁·堪迪纳斯一致同意，2022年两国贸易额达到约8.1亿美元（2021年约24亿美元）的瑞士对越南投资额达到近20亿美元未与两国的潜力相称。 双方同意加快越南与瑞士、挪威、冰岛和欧盟、列支敦士登等欧洲自由贸易联盟的自由贸易协定谈判和签署。

马丁·堪迪纳斯表示，瑞士对促进贸易投资、技术和知识领域非常感兴趣，因此也希望《越南与欧洲自由贸易联盟自由贸易协定》（EFTA）能在2024年得到签署。

王廷惠表示，越瑞两国在科技、教育、应对气候变化等领域的合作潜力巨大，希望瑞方增加对越南学生发放奖学金，促进两国教育机构合作。

王廷惠感谢并建议瑞士国会和政府继续为在瑞越南人创造便利条件。

对于两国议会合作，王廷惠希望双方增进各级代表团互访。在立法领域加强经验交流，营造良好的发展机制，满足新时期新要求，尤其是在公平能源转型、数字化转型、适应气候变化等领域。

王廷惠建议双方在国际议会联盟（IPU）、法国议会联盟（APF）等多边场合上加强沟通协调，发挥两国友好议员小组作用。两国立法机关可协调监督和推动两国政府签署的合作协定的实施，促进两国地方间合作等。

王廷惠强调，越南国会和政府将全力以赴为包括瑞士企业在内的外国企业在越投资创造一切便利条件。

马丁·堪迪纳斯表示，瑞士欢迎越南在联合国气候变化大会第26次缔约方会议（COP26）上做出的承诺。瑞士愿与越南合作，实现两国可持续发展的共同目标。

马丁·堪迪纳斯强调，瑞士始终将越南视为本地区的战略经济合作伙伴。这也是瑞士高级代表团此次亚洲之行选择越南的主要原因。

马丁·堪迪纳斯认为，越南经济活跃发展，做好扶贫解困工作。他表示，瑞士企业希望继续对越投资，从而促进两国经贸合作关系，为越南实现到2045年成为高收入发达国家的目标做出贡献。

目前，在越瑞士企业约100家，为12万名劳动者创造就业机会，瑞士企业还注重与越南各地方公司的合作。

马丁·堪迪纳斯相信凭借两国所签署的有关提高工作条件的协议，瑞士的合作计划和项目将有助于提高劳动生产率和改善劳动者的工作条件。

会谈上，双方就共同关心的国际和地区问题以及东海问题交换了看法。王廷惠和马丁·堪迪纳斯强调尊重国际法，维护和平稳定，保障航行与飞越自由安全，在包括1982年《联合国海洋法公约》在内国际法基础上通过和平方式解决所有争端的重要性。（完）