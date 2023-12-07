越南国会主席王廷惠与泰国议会议长努尔·马塔举行会谈

越通社特派记者报道，7月12日下午，泰国议会议长、下议院议长旺·穆罕默德·努尔·马塔（Wan Muhamad Noor Matha）举行仪式，欢迎越南国会主席王廷惠和越南国会高级代表团访泰。

欢迎仪式结束后，王廷惠主席与努尔·马塔举行会谈。

努尔·马塔高度赞赏王廷惠此访的意义，并对越南经济社会发展所取得的成就表示祝贺，同时强调，越南是泰国在地区重要的伙伴。

王廷惠对努尔·马塔当选泰国议会议长和下议院议长一职表示祝贺，并强调，越南一向重视及希望进一步加强越泰战略伙伴关系。

双方领导对越泰战略伙伴关系在政治、安全、防务、经贸、投资、旅游、交通运输、教育、文化等领域的突破性发展表示高兴。特别是，泰国以2022年双方贸易额达220亿美元成为越南在东盟的最大贸易伙伴，并以投资注册总额达140亿美元，成为越南在地区的第二大投资者。

两位领导就各大方向达成一致，进一步发挥两国立法机构在增进互信和促进两国在各领域合作的作用；促进在党际、国家、政府、国会和民间外交等渠道上各级和高层代表团互访与接触；有效开展各项合作机制，有效落实《2022-2027年越泰增强型战略伙伴关系的行动计划》。双方同意，力争早日将两国贸易额达到250亿美元并朝着更加平衡的方向发展。

两国领导一致同意，密切配合打造良好法律走廊，推动“三个对接”战略顺利实施。努尔·马塔同时建议，双方加强在应对气候变化、环保、卫生和疫情防控等领域的合作。

双方同时承诺，推进防务、安全、海上合作等其他重要领域的合作；加强教育培训、文化、旅游、人文等领域的合作；在各自国家推广泰语和越南语教学项目；发展“两个国家一个目的地”旅游对接。

两位领导同意在两国国会合作框架内，加强代表团互访和交流活动；举行立法经验交流活动；在多边议会场合进行磋商和相互支持；发挥双边合作协定与协议执行情况的监督职能。

两国领导就共同关注的国际与地区问题进行讨论时强调，继续加强两国在地区和国际框架内的磋商和密切配合；促进东盟在地区问题上的团结和核心作用；配合管理和可持续利用湄公河水资源；重申东盟在东海问题上保持团结和共同立场的重要性。

在密切关系和所取得的合作成就的基础上，王廷惠认为今后双方应努力提升双边关系级别。趁机机会，王廷惠邀请万·穆罕默德诺·马塔在适合的时候访问越南。

会谈结束后，王廷惠与努尔·马塔签署了越南国会与泰国下议院之间的合作备忘录。

两位领导还见证了越南国会秘书长与泰国下议院秘书长签署了越南国会办公室与泰国下议院办公室之间的合作备忘录。

会谈结束时，两位领导签署和互相交换了各项合作文件，包括越南国会与泰国下议院之间的合作备忘录和越南国会办公室与泰国下议院办公室之间的合作备忘录。

趁此机会，王廷惠和努尔·马塔在泰国国会大厦内种植了由王廷惠从越南带到泰国以赠送给泰国国会的两颗印度榕。这种树有着旺盛的生命力，象征着越泰两国国会和两国关系的长存。（完）