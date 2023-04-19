越南国会主席王廷惠与旅居古巴越南人代表会面

越通社特派记者报道，当地时间4月19日上午，在对古巴进行正式访问期间，越南国会主席王廷惠一行与越南驻古大使馆干部、人员及旅居古巴越南人代表会面。

越南驻古巴大使黎青松向王廷惠一行汇报大使馆和旅居古巴越南人群的情况。他强调，越南驻古大使馆一直充分发挥骨干代表机构的作用，成为两国可靠桥梁，为进一步加强越南与古巴团结和密切关系作出贡献。

黎青松认为，投资是两国关系中“亮点”。越南企业已进入古巴市场，在亚太地区对古巴进行投资的国家和地区中排名第一。越南驻古大使馆与两国企业建立密切关系，同时落实了以人为本、以企业为中心的方针。

越南驻古大使馆还积极促进文化外交工作，提高对外新闻效率，使古巴人民更加了解两国团结之情和越南革新事业，支持越南对国际和地区问题的观点和立场。

会面时，越南部分企业代表表示，除了资金和智力资源外，在古巴投资的越南企业还对古巴国家和人民给予了感情，与所在国建立了密切的关系并树立了信任。他们希望两国职能机关和政府间委员会继续为企业化解困难，并相信两国早日实现双边贸易金额达5亿美元的目标。虽然相距遥远，但旅居古巴越南人群一向心系祖国，并举行响应国内运动的许多活动。

王廷惠表示，这是越南领导人自2022年至今对古巴进行最高级别访问。

王廷惠介绍此次访问相关活动的信息，并希望此访后，两国更多合作领域将得到进一步促进，为两国关系发展注入新动力，同时为旅居古巴的越南人创造有利条件。王廷惠希望越南驻古巴大使馆、企业界、大学生继续充分认识到越古两国特殊、典范和始终如一关系。这是维持与发展两国特殊关系的重要因素。

王廷惠表明，在古巴共和国成立的64年里，越南与古巴并肩作战了63年。 虽相隔半个世界，但两国始终亲密无间。古巴为越南建造的许多工程仍然有效。

在革新事业35多年内，越南与古巴坚持分享两国经济和社会发展方向，共同实现建设社会主义的目标。王廷惠认为古巴发展潜力仍有待挖掘，特别是高科技农业、食品微生物等领域的潜力，他希望越南企业领先对此进行投资。

至于旅居海外越南人的权利，王廷惠表示，国会正在审议的各项法案为海外越南人提供最便利条件。

王廷惠希望旅居古巴越南人群继续互助互爱、团结一致，虽然是一个不大团体，但一定要坚强，互相分享，互相扶持。（完）