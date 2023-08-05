越南国会主席王庭惠：以三个“统一”为东盟灵活、创新行动的稳坚基础

越通社特派记者报道， 正在对印度尼西亚（印尼）进行正式访问的越南国会主席王廷惠8月5日下午在印尼首都雅加达出席《外交政策论坛》并发表题为“越南与印尼战略伙伴关系紧密相连，共同努力建设充满活力、包容、和平、合作与发展的亚太地区和印度洋地区”的讲话。

国会主席王廷惠认为，印尼是永远陪伴越南的好朋友、好邻居。印度尼西亚于1955年成为东南亚第一个与越南建交的国家。

国会主席王廷惠表示，经过近60年的建立和发展，东盟从来没有像今天这样处于有利地位，但也从来没有像今天这样面临如此之多的挑战。国会主席王廷惠建议，以三个“统一”为东盟灵活、创新行动的稳定且坚实基础。

其一是坚持原则的统一。其体现在维护东盟与伙伴关系的战略平衡。因此，伟大的东盟必须坚持独立自主的原则，不允许东盟成为任何对抗和分裂的工具。

其二是维持共识的统一。即东盟在地区的重要安全和发展问题上保持共识，根据“东盟方式”和“东盟宪章”共同维护东盟的共同立场和共同观点。具体是面对近期东海复杂局势造成紧张风险的演变，要团结一致，坚持推动对话，以和平方式解决争端，确保安全和航行与飞越自由，全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），根据国际法，1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）谈判制定更加有效力和约束力的《东海行为准则》（COC）。

其三是建设东盟共同体的统一。其体现在以人民为中心、为主体、为目标和动力建设东盟共同体。国会主席王廷惠强调，要促进机制、基础设施的互联互通给和人文联系，挖掘发展潜力，彼此互相支持，更加深入参与地区和全球供应链。

国会主席王廷惠肯定了越南在外交政策中支持和平、和谐与友谊的一贯主张。越南坚持独立、自主、多边化、多元化的外交政策，是国际社会的可靠做朋、可靠伙伴和负责任成员；积极主动全面、广泛、有效地融入国际社会。越南强化多边主义、《联合国宪章》和国际法，支持和平解决争端，巩固地区和平稳定、合作与可持续发展的共同原则和行为标准。（完）