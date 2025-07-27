越南国会主席夫人探访摩洛哥“越南村”

摩洛哥“越南村”是摩洛哥已有逾半个世纪的深厚联系的越裔社群生活的聚居地。这里居住着约7户家庭，这些是家庭其丈夫是曾加入越盟抗法的老兵。这些老兵娶了越南妻子，并于1972年根据两国政府的协议回到摩洛哥定居，得到国王哈桑二世赐地安家立业。



在“越南村”，阮氏青娥夫人一行一同参观了部分家庭住所，亲切看望并与村民们交流，参观了“越南门”。与之遥相呼应的是位于越南河内巴为的“摩洛哥门”，两地的建筑自1963年起便成为越摩两国人民团结友谊的象征。

当地越侨深受感动，感谢阮氏青娥夫人一行的来访，表示夫人的到来是一种极大的荣幸，带来了家乡的温暖与深切关怀。

阮氏青娥夫人向越侨老人送礼品。图自越通社

在温馨而感人的氛围中，侨胞们分享了他们在摩的生活故事，表达了对祖国的深深思念，以及他们在异国努力保留母语、维系传统风俗的努力，比如过春节、包粽子、祭祖以及教导在摩洛哥出生长大的子孙了解越南文化。越侨们也提出了一些建议，希望加强与祖国的联系，改善他们在当地的生活条件。



在与村民们的亲切交流中，阮氏青娥深感欣慰，并感动于这个村庄依然保留着鲜明的越南文化特色，成为在摩越裔后代的精神家园。



阮氏青娥在亲眼看到越南村”的村门，门柱上刻有一副富有意义的对联：“恩归父乡摩洛哥，奋发图强争光彩；情系母国越南土，忠诚友谊永不渝。” 十分感动。这座充满越南文化特色的建筑不仅是友谊的象征，更是连接未来一代与祖籍国的纽带，使他们永远铭记越南的根、珍视两国的共同记忆，并为越摩关系的发展作出贡献。

阮氏青娥夫人在越南村的门口前与越侨门合影。图自

阮氏青娥强调，越南党和国家始终将海外越南人视为民族不可分割的一部分，是建设和保卫祖国的重要力量。祖国永远张开双臂欢迎侨胞回国探亲、工作、投资与定居。她希望旅摩越侨继续弘扬团结互助的精神，建设一个更加坚强有力的社群。



借此机会，阮氏青娥向侨胞们送去一些富有纪念意义的礼品，作为连接祖国与海外社群的精神纽带，并祝愿侨胞们及家人身体健康、幸福安康、事业成功，继续为越南与摩洛哥的美好友谊添砖加瓦。（完）