越南国会主席和古巴国会主席访问古巴革命摇篮、英雄城市圣地亚哥

越通社特派记者报道，抵达圣地亚哥（Santiago de Cuba）市后，越南国会主席王廷惠与古巴全国人民政权代表大会(国会)主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯（Esteban Lazo Hernández）和越南高级代表团前往圣伊菲赫尼亚公墓（Santa Ifigennia）向古巴民族英雄何塞·马蒂（José Martí）坟墓，菲德尔·卡斯特罗·鲁斯（Fidel Castro Ruz）总司令坟墓，国父卡洛斯·曼努埃尔·德·塞斯佩德斯（Carlos Manuel de Cespedes）坟墓，国母 玛丽亚·格拉哈莱斯·德·马塞奥（Maria Grajales de Maceo）坟墓等敬献花圈。

王廷惠在这儿发表讲话时对访问古巴革命摇篮、英雄城市——圣地亚哥感到荣幸；强调越南党和国家和人民将永远铭记古巴党、国家和人民在越南过去的争取民族独立和国家统一的斗争以及当今的卫国建国事业给予的巨大帮助和支持。

王廷惠表示，越南人民对面临由封锁和禁运带来的严峻困难和挑战，但古巴人民仍然昂首挺胸，逐步地克服困难，稳定局势感到自豪。

值此之际，王廷惠和埃斯特万•拉索•埃尔南德斯走访 “7 月 26 日” 博物馆，前身为蒙卡达兵营，现在是博物馆，同时也是名为“7 月 26 日”的学校。

另一消息，当地时间4月22日下午，王廷惠和埃斯特万•拉索•埃尔南德斯等走访设在圣地亚哥市的古巴-越南友谊特殊学校。

王廷惠向古巴-越南友谊特殊学校赠送10台台式电脑、5台笔记本、1台55 英寸三星电视以及由越南残疾儿童自制的玩具等。（完）