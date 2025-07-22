越南国会主席启程对摩洛哥和塞内加尔进行正式访问，并出席在瑞士举行的第六次世界议长大会

越南国会副主席阮德海，政府副总理黎成龙，国会秘书长兼国会办公室主任黎光松，越南国会国防安全委员会主任黎晋至，国会法律与司法委员会主任黄青松，国会代表工作委员会主任阮青海，国会党委专职副书记武海河；国会经济财政委员会常务副主任黎光孟；国家审计署署长吴文俊；国防部副部长阮长胜；公安部常务副部长陈国祖等陪同陈青敏主席出访。

越南驻阿尔及利亚兼塞内加尔大使陈国庆；越南驻摩洛哥大使黎金龟；越南驻瑞士大使冯世龙；越南常驻联合国、世界贸易组织及日内瓦其他国际组织代表团团长梅潘勇大使；外交部副部长邓黄江随团出访。

此访是国会主席陈青敏首次访问瑞士，并对摩洛哥和塞内加尔进行正式访问；其中，对摩洛哥的访问是六年来越南主要领导人的首次正式访问，对塞内加尔的访问则是两国建交以来的首次访问。此访有助于巩固和加强越南与塞内加尔、摩洛哥和瑞士之间的友好互利合作关系；推动越南与非洲和欧洲地区的合作。同时，此访也是越南经济贸易合作关系多元化、促进多领域合作的机遇，包括与塞内加尔、摩洛哥和瑞士的议会合作，最大限度吸引国际资源，服务国家民族奋发图强新纪元的发展目标，提升越南及越南国会在国际舞台上的形象和地位。

国会主席陈青敏的访问还有力体现了国家在经济社会发展、倡导多边主义方面的重大主张、政策和努力，为彰显越南作为负责任成员，对IPU和联合国活动的积极务实贡献，促进与各国、国际组织的议会关系与合作，发挥越南及越南国会在国际舞台上的作用和地位。（完）