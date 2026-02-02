越南国会主席与约旦众议长马赞·卡迪举行会谈

应越南国会主席陈青敏的邀请，约旦众议长马赞·卡迪（Mazen Turki El Qadi）于2026年2月2日至5日对越南进行正式访问。2月2日下午，在国会大厦举行隆重的欢迎仪式后，陈青敏与马赞·卡迪举行了会谈。



陈青敏向约方介绍了越南共产党第十四次全国代表大会的成果以及第十六届国会代表选举的筹备情况，并强调越南坚持奉行独立、自主、自强、多边化、多样化的外交路线，愿在尊重《联合国宪章》和国际法的基础上，为维护和平、稳定与合作作出积极且负责任的贡献。



马赞·卡迪对越南的发展成就表示钦佩，并强调，约旦将越南视为“经济与技术发展的奇迹”，重申约旦高度重视并希望与越南加强“无界限”的合作。马赞·卡迪高度评价越南对巴勒斯坦问题的平衡立场和观点及越南所提供的帮助，并强调，愿发挥桥梁作用，与越南一道推进中东地区的和平、重建与发展进程。



越南国会主席陈青敏与约旦众议长马赞·卡迪签署《越南社会主义共和国国会与约旦哈希姆王国众议院合作谅解备忘录》。图自越通社



双方一致同意继续巩固政治外交关系，将其视为深化全面合作关系的重要基础；同时进一步加强各级代表团互访与接触。



与此同时，加大对两国公民和企业的协助力度，研究在对方国设立常驻代表机构。双方还一致同意发挥桥梁作用，大力推动越南与中东、约旦与东盟以及两个地区之间的合作关系向前发展，在多边事务中加强立场协调，相互支持等。



在议会合作方面，双方一致认为，须加强立法工作经验互鉴，促进议员之间的交流合作，研究成立议员友好小组，继续在各国议会联盟（IPU）、亚洲议会大会（APA）等多边议会论坛上加强协作配合，相互支持，共同为和平、合作与可持续发展发声。



在经贸合作方面，双方认为两国经贸合作潜力巨大。陈青敏强调，越南希望与约旦提升在经贸、投资、旅游、农业、教育培训、医疗等领域的合作水平，配合加快谈判进程，尽早签署并批准重要的双边协定，以完善法律框架，为合作铺平道路。



会谈结束后，陈青敏与马赞·卡迪签署了《越南社会主义共和国国会与约旦哈希姆王国众议院合作谅解备忘录》，为今后推动两国议会合作关系提质升级夯实基础。（完）