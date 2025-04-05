越南国会主席一行抵达乌兹别克斯坦 开始出席IPU-150、对乌兹别克斯坦进行正式访问之旅

越通社特派记者报道，当地时间4月5日13时30分，越南国会主席陈青敏与夫人阮氏清俄和越南国会代表团已抵达塔什干，开始于4月5日至8日出席各国议会联盟第150届大会（IPU-150），并对乌兹别克斯坦共和国进行正式访问之旅。



乌兹别克斯坦上议院第一副主席Sodiq Safayev、乌兹别克斯坦社会民主党主席Makhmudova Robakhon Anvarovna、乌兹别克斯坦外交部领导以及越南驻俄罗斯兼驻乌兹别克斯坦大使馆干部人员等前来机场迎接越南国会主席陈青敏一行。

越南国会主席陈青敏率领越南国会高级代表团出席各国议会联盟第150届大会（IPU-150），进一步彰显了越南作为IPU及其他多边论坛中积极、主动、负责任成员的角色。此举不仅为推动多边主义、国际合作与团结作出贡献，还有助于提升越南在地区及全球议会合作机制中的作用和地位；同时，继续维护并推动与各国以及IPU成员议会的关系发展。



越南国会主席陈青敏对乌兹别克斯坦共和国进行的正式访问具有深远的政治意义，体现了越南对与乌兹别克斯坦传统友好关系的高度重视，以及越南希望与乌方加强政治互信，为推动多领域合作奠定坚实基础的愿望。（完）