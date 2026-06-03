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越南国会与法国议会深化务实合作
国会副主席阮尹英强调，此次访问意义重大。当前，越南与法国在政治、经济、文化、卫生和教育等诸多领域中的合作关系正呈现出极其良好的发展态势。特别是2024年10月两国将关系提升为全面战略伙伴关系，是一个重要的里程碑，体现了双方政治互信的新高度、合作的深度以及两国间的长期紧密联系。
国会副主席强调，越南始终重视并高度评价法国在欧洲、印度洋-太平洋地区以及国际舞台上的地位与作用。法国是越南在欧盟中最重要的合作伙伴之一，也是首个与越南建立全面战略伙伴关系的欧盟国家。
两国关系在党际、国家、国会以及民间交流等所有渠道上均保持着积极的发展势头，特别是近期的高层访问与接触，为推动双方合作关系发展注入了强劲动力。
国会副主席指出，双方已与法国参议院和国民议会签署了合作协议；保持了高层互访与接触；加强了各专业委员会、友好议员小组之间的合作；并在多边议会论坛上积极配合。这些活动不仅有助于巩固两国立法机构之间的政治互信，也为深化越法全面战略伙伴关系做出了切实贡献。
为继续有效推进越法全面战略伙伴关系，国会副主席建议双方继续保持越南国会领导与法国国民议会、参议院领导之间的高层互访与接触；加强各专业委员会、友好议员小组、女议员小组、青年议员小组以及议会各参谋协助机构之间的合作。
法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克希望双方进一步加强在国防、安全及其他若干领域的合作。其中，越法友好议员小组将继续发挥好桥梁纽带作用，为进一步密切两国关系、推动两国及两国国会之间的各项合作承诺落到实处做出贡献。（完）