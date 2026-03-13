越南国会与各级人民议会代表选举：在老越企对政治体系的主动性充满信心

作为在老挝投资经营的越南企业家，老挝越南总会常务委员、越南海外侨商协会（BAOOV）副主席范氏明红一直关注国内重大政治事件，始终与国内同胞共享国家发展喜悦。



在第十六届国会及2026-2031年任期各级人民议会代表选举前夕，范氏明红就这一关系到越南未来发展的重大政治事件分享了看法。



她认为，第十五届国会在国际和地区形势复杂多变的特殊背景下充分发挥了最高立法机关的作用。国会及时出台多项关于经济社会恢复与发展的重要决策，将其与国防安全保障紧密结合，并有效完善体制以疏通发展资源。这一任期在行政改革、机构精简及推动数字化转型方面也取得了显著成效。凭借议事活动的创新精神和实质性的监督作用，第十五届国会赢得了广大民众的高度信任。



范氏明红高度评价国会的努力，并对越南在保持政治社会稳定、不断提升国际地位方面感到自豪。面对越共十四大决议确定的新目标，她认为新一届代表面临着更高要求：不仅需要坚定的政治定力，更需具备创新思维、长远眼光以及把握经济、科技和融入国际趋势的能力。



同时，新一届代表应真正深入群众，真实反映选民心声，提高活动质效，无愧于人民最高代表机关和国家最高权力机关的地位。只有基于实践制定政策并疏通发展资源，越共十四大提出的宏伟目标才能得到有效落实。



范氏明红指出，提前组织第十六届国会及各级人民议会代表选举，体现了政治体系在健全领导班子、确保国家治理稳定性和连续性方面的主动性。在当前全球形势快速变化的背景下，她强调了议会外交的重要性。越南国会需继续在地区及国际议会论坛中发挥主动作用，通过议会渠道提升越南在全球性问题中的话语权，加强体制建设经验分享与法律合作。



秉持主动融入国际和社会责任意识，范氏明红本人乃至在老越南企业界坚信，越南的议会外交将继续为巩固和平、加强合作及促进地区和世界的可持续发展作出积极贡献。（完）