“越南国会——建设与发展80年历程”资料展在河内举行

值此纪念越南国会首次大选80周年（1946年1月6日—2026年1月6日）之际，1月5日，“越南国会——建设与发展80年历程”资料展在越南国家图书馆拉开帷幕。此展展示800余件珍贵文献资料，宛如一部生动的历史长卷，生动再现了越南国会80年来不断革新、发展，服务祖国、造福人民的光辉历程。 越南国家图书馆馆长阮春勇在致开幕词时强调，80年前的1946年1月6日，在党和胡志明主席的领导下，越南民族历史上首次大选圆满举行，标志着东南亚第一个人民民主国家建设进程中的重大历史性转折。越南国会的诞生，不仅彰显人民追求独立、自由的意志与愿望，也确立了人民当家作主的权利，为新的越南国家奠定坚实的法理基础。

历经80年建设与发展，越南国会始终是人民最高代表机关、国家最高权力机关，一向与民族携手并肩走过一段段艰苦而又无比光辉的历史征程——从争取民族独立、国家统一到革新事业、融入国际社会与实现可持续发展进程。

阮春勇表示，基于这一深刻的历史意义，越南国家图书馆举行“越南国会——建设与发展80年历程”资料展，旨在弘扬越南国会的重大历史、政治与法律价值，同时向各阶层人民，尤其是青年一代宣传爱国主义传统、民主精神和公民意识。

展览展示选自越南国家图书馆丰富馆藏文献中的近800件资料，设立了 “1946年大选——越南民族历史上的重大事件”、“越南国会在争取民族独立和国家统一进程中的作用”、“越南国会在国家革新事业中的角色”、“越南国会——与民族并肩同行80年历程”等四大主题展区。

值得一提的是，此展通过应用多种现代数字技术，使观众能够以更加直观、生动的方式探索展示内容，并且便捷、灵活地参与互动体验和信息查询。

阮春勇指出，通过展出的丰富文献资料，“越南国会——建设与发展80年历程”资料展将成为一处富有吸引力的知识目的地，有助于培育民族自豪感，巩固人民对党、国家和国会领导的信心，同时激发人民对越南社会主义祖国建设与捍卫事业的责任意识等。（完）

