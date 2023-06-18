越南啤酒文化成为吸引国际游客的“磁铁”

今年6月初，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）对越南进行正式访问。在访问的第一天便品尝了越南河内扎啤、面包、水煮花生、鱼团、烤五花肉和小葱泡豆腐等河内各种街头美食 。安东尼·阿尔巴尼斯用许多溢美之词来盛赞美味多样的越南美食。这不是第一次有一名外国元首欣赏越南菜肴，并对其赞赏有加。街头食品具有很强的吸引力，这并非巧合。

在炎热的夏午，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯来到还剑郡一条小街的啤酒店享用河内扎啤和河内面包。他对河内人啤酒文化颇感兴趣，用溢美之词赞美越南啤酒。2016年，原美国总统奥巴马在访越之旅也曾经品尝河内啤酒和越南街头美食。

街头美食和扎啤已成为首都河内的特产之一。在炎热的夏天里，与亲朋好友相聚喝上一杯清凉爽口的啤酒、品尝各种街头美食，的确令人心旷神怡。因此这一啤酒文化日益受到国际游客的青睐。

一位国际游客说：“在街边喝啤酒、品尝各种街头美食让我们感到很特别，与我曾经去过的国家完全不同，很有趣。 ”

越南啤酒饮料协会主席阮文越说：“在越南老百姓、公务员、甚至官员都可以以简单的方式享用啤酒。这就是我们的特色。曾经访问越南的各国元首都对鲜啤酒颇感兴趣，在炎热的夏天里，没有什么比得上一杯清凉的啤酒。我想老百姓和各国元首都喜欢越南鲜啤酒，这并非巧合。”

在世界上许多国家，尤其是欧洲国家， 啤酒文化有非常悠久的历史。捷克以著名的啤酒品牌和人均饮酒量而闻名。比利时啤酒文化被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产”。在德国，世界上最大的啤酒节——慕尼黑啤酒节每年都会聚集数十万游客，为德国经济创造数百万美元的收入。这不仅是酒精饮料行业的商机，同时也是推广各国旅游业发展的良机。

可以说，健康的啤酒饮用方式、富有特色的街头美食享用空间等有望成为越南旅游的亮点，成为吸引更多国际游客的一块磁铁。（完）