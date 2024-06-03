越南商品通过电商方式征服国际市场

据《越共电子报》，在国际贸易市场的竞争空前激烈的背景下，电子商务的发展已为出口企业开辟新机遇。

通过电子商务方式，各家企业能进入新市场并发展在线销售渠道，将其产品带给全球客户。跨境电子商务市场预计于2026年达到300万亿越盾。这对越南实现这一目标来说既是机遇也是挑战。

越南在线出口：机遇和挑战

在线出口——电子商务为企业进入全球市场、建立和巩固其在国际市场上的声誉、优化出口费用和时间开辟了许多机遇。越南企业可通过互联网来接触全球大量消费者，进而扩大产品销售范围。

然而，电子商务也给企业带来不小的竞争，如：竞争能力、发展基础设施和技术以及革新创业需求等。电子商务行业的竞争越来越激烈，尤其是在市场进入数字化转型阶段后。

近年来，越南电子商务协会（VECOM）已与各单位和企业协调，通过跨境电子商务推进贸促活动。VECOM代表武文庆表示，VECOM将推进越南产品参加在韩国、中国、泰国及老挝等国家的“符合跨境电子商务平台产品评估项目”。VECOM希望该项目将使关注电子商务市场的越南商界从中受益。

此外，为了促进B2B电子商务模式，VECOM正在协助各地有关部门并与其协调举行在线展会和展开跨区域互联计划，为超小型、中小型企业有机会接触国内外分销商且进行线上市场评估创造条件。

促进越南商品通过电子商务方式征服国际市场

近年来，越南凭借推动市场开放、融入世界经济、积极参与多层次自贸协定网络等举措在经济发展方面取得了许多重要成就，进而为线上出口部门创造了新机遇。

虽然机会很大，但通过协助在大城市和地方的中小型企业，VECOM认为中小型企业还存在很多不足之处，如：不懂得推广品牌、缺乏国际贸易交流和谈判经验、没有海关和物流相关经验等。

为了能进入新市场且将产品带给全球顾客，越南超小型和中小型企业应展开全面战略，提高产品和服务质量，建立和管理在线销售渠道，与各伙伴合作来充分利用跨境电子商务的机会。

具体来说，超小型和中小型企业应继续研究和把握国际市场趋势，发展市场需求量大的产品和服务；发展和管理各在线销售平台，加大对广告战略的投资力度；确保产品和服务满足于国际市场的质量标准和要求，进而建立信任和吸引顾客。

此外，还要加强与包括生产商、分销商、运输和结算单位在内的国内外伙伴的合作，扩大运行规模和范围；促进人力资源培训，掌握电子商务和在线营商管理方面的必要技能。（完）