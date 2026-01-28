越南商品蓄势待发 满足法国消费者迎接春节的需求

随着2026年农历春节的钟声日渐临近，越南多种传统商品已陆续进入法国市场，满足越南侨胞以及热爱亚洲美食的消费者迎接春节的需求。在法国的越南商品市场和专卖店里，节前准备氛围十分浓厚。



越通社驻法国记者报道，自越南进口的商品种类十分丰富，主要集中在春节餐桌和日常生活中常见的产品。新鲜水果类包括菠萝蜜、山竹、人心果、红毛丹、芒果、柚子等，通过专门的运输航次运抵法国，确保到达消费者手中时依然保持新鲜和品质。此外，芒果干、菠萝蜜干、腰果、椰子肉蜜饯、花生糖等多种产品也已上架销售。



尤其是，不可或缺的是柊叶、绿豆、糯米等与传统春节息息相关的产品，供旅法越南家庭包粽子。与此同时，咖啡、绿豆糕等传统干货和糖果饼干是消费者，尤其是身处异国他乡的越南人经常选购的商品。





提前备货不仅有利于在春节消费高峰期保障供应充足，也使进口商和零售商能够更主动地满足法国及欧盟在食品安全和产品追溯方面日益严格的要求。



越法集市企业主杜氏琼芳。图自越通社

越法集市企业主杜氏琼芳评价称，与2025年同期相比， 2026年初，越南出口农产品在数量上有所增长，供应来源也更加稳定。产品质量不断提升。许多产品已具备满足欧洲市场要求的各类必要认证，为企业进口活动创造有利条件。



此外，杜氏琼芳强调，今年产品的款式设计和品类比往年更为丰富多样，不仅更容易被消费者接受，也更加便于储存和陈列。这被视为越南进出口活动的一个积极信号，尤其对春节消费品而言更显可喜。



可以看出，春节期间越南产品的种类和数量日益丰富，不仅有助于旅法越南人社区传承和保护传统习俗，也逐步向当地消费者推广越南春节的风味与文化特色。（完）