越南商品深入国外市场的桥梁

在世界局势复杂多变并难以预料的背景下，越南驻外商务处与各部门、地方政府、协会、企业和生产者更要密切与有效协调，掌握各国市场和新政策的最新信息，从而调整生产与经营计划和战略，充分利用市场发展机会，促进出口活动。



上述是越南工贸部部长阮鸿延日前在“2022年7月海外市场贸促交班会”上强调的内容。



阮鸿延表示，今年前7月，大国战略竞争日趋激烈，原油和战略商品及物资价格上涨，供应链中断，大多数国家和主要经济伙伴的通货膨胀增加等因素对越南许多产业、领域、生产、经营和生活等方面造成不利影响。



然而，商品进出口额继续增长，超4350亿美元，同比增长15.7%，其中，出口额增长16.8%，继续保持贸易顺差，为全国经济增长作出积极贡献。



阮鸿延强调，在上述突出成就中，对外贸易活动以及越南驻外商务处作出积极且重要的贡献。

具体是越南驻外商务处主动对各国市场情况和各国经贸投资新政策进行研究与评估，从而向各地方、协会、企业界提供相关信息，帮助他们推介其产品，充分利用各项自由贸易协定的机遇，开拓市场，实现市场和产品的多样性，加大出口力度。



因此，本次交班会是越南驻外商务处和有关部门职能机关交换意见，出台贸易促进措施，助力各企业、协会和企业制定与调整生产经营战略和计划，提高进出口效果，为全国经济的发展作出贡献。



越南驻华大使馆商务处商务参赞农德莱表示，中国已调整进出口政策的一些规定，为越南出口产品创造更好的条件。值得一提的是中国尚未提到若发现新冠病毒的话暂停进口冷冻海产品的规定。另外，从7月起，中国允许通过广西壮族自治区7个口岸进口越南新鲜百香果，试点进口越南榴莲。这对越南企业来说是一个良好的信号，因为中国是越南最大贸易伙伴之一。



农德莱认为，虽然中国放宽货物进口条件，但越南企业应集中管理食品安全，避免被列入进口限制名单，同时严格采取防疫措施，遵守中国的规定等。



至于对澳大利亚市场贸易促进活动，越南驻澳商务处处长阮富和表示，目前，越南榴莲、大米、冷冻菠萝蜜、鳄梨和冷冻姜等产品在澳大利亚超市上架，并畅销。其表明越南农产品在澳大利亚市场的出口空间广阔。



今后，越南驻澳商务处将继续开展许多贸易促进计划，扩大越南产品的进出口空间。（完）