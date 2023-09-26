新闻 越南商品周活动在法国Système U连锁超市举行 26/09/2023 越通社驻法国记者报道，9月25日，法国Système U 超市系统越南商品周活动在巴黎郊区Système U Noisiel超市举行。越南工贸部副部长杜胜海出席活动。 杜胜海在讲话中高度评价Système U系统组织本次活动的倡议，该活动将向法国消费者宣传推广越南商品，有助于促进越南商品对法出口。Système U Noisiel超市首席执行官伯努瓦·蒙福特（Benoit Monfort）表示，越南商品不仅满足当地广大越南人的需求，还满足了法国客户的需求。越南工贸部副部长杜胜海参观越南展位。图自越通社此前，杜胜海副部长会见了Système U系统董事长兼总裁多米尼克·谢尔彻（Dominique Schelcher）。谢尔彻表示，越南商品品质优良、价格合理，越来越受消费者的欢迎。Système U希望越南商品周活动将成为该集团与越南工贸部合作的里程碑事件，为加强越法两国贸易往来做出贡献。杜胜海表示，越来越多的大型分销商关注越南商品，旨在建立稳定和可持续的供应链。此次商品周活动为Système U 与越南企业合作奠定基础，这种新的合作模式为越南商品进入Système U连锁超市及法国各地带来了巨大的机会。（完）