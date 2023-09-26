Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越南商品周活动在法国Système U连锁超市举行

越通社驻法国记者报道，9月25日，法国Système U 超市系统越南商品周活动在巴黎郊区Système U Noisiel超市举行。越南工贸部副部长杜胜海出席活动。 杜胜海在讲话中高度评价Système U系统组织本次活动的倡议，该活动将向法国消费者宣传推广越南商品，有助于促进越南商品对法出口。

Système U Noisiel超市首席执行官伯努瓦·蒙福特（Benoit Monfort）表示，越南商品不仅满足当地广大越南人的需求，还满足了法国客户的需求。

越南商品周活动在法国Systeme U连锁超市举行 hinh anh 2

越南工贸部副部长杜胜海参观越南展位。图自越通社

此前，杜胜海副部长会见了Système U系统董事长兼总裁多米尼克·谢尔彻（Dominique Schelcher）。谢尔彻表示，越南商品品质优良、价格合理，越来越受消费者的欢迎。Système U希望越南商品周活动将成为该集团与越南工贸部合作的里程碑事件，为加强越法两国贸易往来做出贡献。

杜胜海表示，越来越多的大型分销商关注越南商品，旨在建立稳定和可持续的供应链。此次商品周活动为Système U 与越南企业合作奠定基础，这种新的合作模式为越南商品进入Système U连锁超市及法国各地带来了巨大的机会。（完）

更多>>

老挝人民军总政治局代表团访问越南

老挝人民军总政治局代表团访问越南

9月26日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将在国防部总部会见正在对越南进行正式访问的老挝人民革命党中央委员、国防部副部长、老挝人民军总政治局主任通莱•西力冯（Thongloi Silivong）上将。
更多

Top