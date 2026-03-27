越南商品合规新要求：增强透明度 让企业出海走得稳、走得远

在全球供应链加速重构、市场标准日益严格的背景下，越南商品不仅需要具备质量优势，还必须满足透明度、责任性及创新能力等方面的要求，以提升竞争力。



据海关署最新发布的统计数据显示，2026年3月上半月，越南货物进出口总额达412.3亿美元，增长78.9%（增加181.8亿美元）。在出口方面，2026年3月上半月，越南货物出口总额达203.5亿美元，环比增长98.1%（增加100.8亿美元）。截至2026年3月15日，越南出口总额达968.1亿美元，同比增长17.1%，相当于增加141.4亿美元。



河内国家大学下属经济大学公共政策专家阮国越博士表示，进出口持续成为越南经济图景中的亮点。从更长的时间维度来看，自2017年以来，越南进出口总额持续增长，仅在2023年出现小幅下降。即便在新冠肺炎疫情爆发期间（2021–2022年），出口仍保持增长势头，表明进出口领域发展内生动力相当稳固。



另外一大亮点是，出口额突破10亿美元的商品数量近年来显著增加。过去出口额突破10亿美元的商品种类还较为有限，而目前越南已有36种商品达到这一门槛。这表明越南出口活动规模和深度持续扩容。



2026年3月7日至9日在河内举办的“越南商品活力”展示空间及直播活动中展示的越南环保友好型产品。图自越通社

然而，在积极数据背后，压力也在不断加大。投入成本上升、贸易壁垒加剧、市场标准加严以及供应链持续受扰，使出口增长面临新的挑战。



越南国家创新中心（NIC）副经理杜进盛在由NIC与供应商合规审计网络（SCAN）联合举办的国际研讨会上表示，作为全球供应链中的“关键环节”，越南经济也必须应对来自主要市场日益提高的要求。



美国和加拿大等主要市场正收紧关于安全、透明度和可持续发展（ESG）的标准，不仅体现在技术层面，也包括劳动条件、社会福利和生产伦理等方面。



供应商合规审计网络首席执行官卡洛斯（Carlos E. Ochoa）指出，地缘政治紧张和气候变化正在加剧供应链风险，同时对透明度、可追溯性和安全性的要求达到前所未有的高度。尤其是越南第一大出口市场的美国在采购决策中愈发重视合规与透明度。



在此背景下，对技术，尤其是人工智能（AI）和绿色技术的投资被期望成为弥补传统贸易萎缩的重要动力。面对这些挑战，提升企业内在能力显得尤为迫切，其中关键因素之一正是创新。



从整体来看，越南在创新方面已取得一定的积极成果，越南在139个国家和经济体中排名第44位。这为未来进一步提升竞争力奠定了重要基础。



除了创新之外，供应商合规审计网络董事长詹妮弗·基斯纳（Jennifer Kissner）认为，全球贸易正处于历史最高水平。因此，越南企业须转变思维，将遵守供应链安全相关规定视为发展战略的一部分，而不仅仅是行政障碍。



杜进盛表示，当前越南商品的目标已不再只是“优质”，还必须确保规范性与透明度。这是更深度参与全球价值链的新要求。随着透明度、可追溯性和社会责任逐渐成为“通行证”，主动合规的企业将在与国际合作伙伴建立信任方面占据明显优势。（完）