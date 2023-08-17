越南商品亮相2023年亚洲特许经营暨授权展

越通社驻新加坡记者报道，8月17日至19日，2023年亚洲特许经营暨授权展（FLAsia）在新加坡滨海湾金沙会展中心举行，汇聚了澳大利亚、香港（中国）、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾（中国）、美国和越南等国家和地区的100多个知名品牌。

今年是越南第二次参加该展会，共设展位13个。

新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（Low Yen Ling）在2023年亚洲特许经营暨授权展开幕致辞中，高度评价越南的参展以及越南品牌的潜力与优势，对越南的参展产品表示印象深刻。

越南的展位不仅吸引新加坡和国际企业的关注，还吸引了前来参观、交流的地区各国驻新加坡外交官的眼球。

展会举行期间，越南驻新加坡经济商务处和河内市工贸局还联合举办“了解新加坡清真市场，促进越新企业对接”会议，以支持越南企业进入新加坡乃至穆斯林国家市场。

越南驻新加坡大使梅福勇在会议上表示，新加坡在清真产业及商业发展方面的经验非常丰富。因此，对于越南企业来说，新加坡是清真食品生产和再出口到穆斯林国家的理想目的地。

此次会议吸引了100多家越南企业线上参与和近100家越南和新加坡企业线下参与。参与企业主要从事制造、食品加工、农产品、消费品、包装和物流等领域。

2023年亚洲特许经营暨授权展是亚洲地区颇具国际化水准的特许经营经贸盛会。首届FLAsia创办于2006年，目前已成功举办了十余届。自创办以来，FLAsia始终发挥着重要的桥梁作用，将世界各地的特许经营权、许可证、品牌和商业理念汇聚到亚洲。（完）