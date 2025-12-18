越南品牌周暨电子商务供需对接会议即将举行

为加强越南品牌宣传工作，支持越南企业供需对接、促进产品在电子商务平台和数字平台上的消费，工业与贸易部电子商务与数字经济局将于2025年12月18日至22日与河内市工贸局联合举办越南品牌周暨越南制造展会（Made in Vietnam）”。

系列活动包括“供需对接与推动越南产品、地方特色产品在电子商务平台和数字平台上消费”的会议，以及在河内市农业促进中心举行的“越南制造（Made in Vietnam）”展会。

这是落实加快发展数字经济和电子商务相关方针的具体举措，同时也在数字化转型强劲推进的背景下，为响应“越南人优先使用越南货”运动作出积极贡献。

电子商务与数字经济局代表表示，电子商务及各类数字平台正日益确立其作为重要而现代的分销渠道的作用，帮助企业减少中间环节、拓展市场，并直接触达消费者。

在此背景下，2025年“在电子商务平台和数字平台上实现对接供需、推动越南产品和地方特色产品消费”会议将举行，会议将吸引各省市工贸领导代表、企业协会和行业协会、电子商务平台和数字平台、物流企业、金融机构，以及众多越南产品生产企业、地方合作社和初创企业等参加。

会议还将着力打造允许企业直接对接电子商务生态体系中各主体提供的支持解决方案的平台，从而拓展分销渠道，并以高效、可持续的方式促进越南产品和地方特色产品的消费。

“越南制造（Made in Vietnam）”展会将于2025年12月18日至22日在农业贸易促进中心举行，设有约300个展位，包括产品销售区、商务对接区、美食区以及特色产品展示区。

通过这一系列促进越南商品消费、推广越南品牌的活动，组委会期望持续营造有利环境，助力越南企业高效利用电子商务平台和数字平台，拓展产品消费市场。（完）