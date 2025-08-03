越南咖啡行业努力应对欧盟防止森林砍伐新规

越南咖啡行业逾90%的产量服务出口，并已深度融入国际市场，其中欧盟（EU）是最大消费市场，占越南咖啡出口总量的约40%。然而，机遇伴随着挑战，进口市场的要求日益严格，特别是在环境保护和可持续发展方面。《欧盟零毁林法案》（EUDR）预计将于2025年底正式生效，这对越南咖啡行业,尤其是占总产量95%的60多万户咖农家庭构成了巨大挑战。



据EUDR的规定，自2020年12月31日以后，进口到欧盟的农林产品（包括咖啡）不得造成森林砍伐或森林退化，须完全遵守生产国法律，并可追溯到具体地块。在此背景下，咖农的作用尤为关键。



据越南农业与环境部对外合作司的阮中坚博士介绍，早在EUDR还处于起草阶段（即发布前一年），在欧盟驻越代表团的协助下，越南各相关方就已主动获取并研究相关信息。当EUDR正式颁布后，农业与环境部立即出台行动计划，指导各省组织落实。



许多地方也制定了各自的宣传计划，将法规普及到乡镇一级。在政府、企业、行业协会与农民的协调配合下，越南被欧盟列为EUDR“低风险”国家组——相比印尼、巴西等“标准风险”国家，具有明显竞争优势。然而，被列入低风险并不意味着可豁免，越南仍须严格履行各项规定。



近年来，农业与环境部积极与欧盟、各行业协会及IDH、Forest Trends等国际组织合作，开展宣传与指导。多家企业如Cienco、永协、Intimex等已主动建立可追溯体系，采集咖农数据。越南正引领适应EUDR的步伐，但若要持续保持优势并稳固进入欧盟市场，还需继续完善森林用地划界图和数据系统与统一可追溯平台，保障资源投入，并加强各方协调配合。



越南咖啡-可可协会代表白清俊表示，在EUDR出台前，越南已有逾30%的咖啡种植面积获得4C、UTZ、雨林联盟等可持续认证，这为快速适应新规奠定了良好基础。



森林趋势组织（Forest Trends）森林政策、金融与贸易项目主任苏春福表示，虽然并非所有咖农都直接向欧盟出口，但可追溯性正逐渐成为主要市场的硬性要求。这要求咖农改变耕作方式，转向可追溯的种植模式。这一转变不仅需要投入时间与精力，也亟需企业界与国家管理机构的支持。



满足EUDR要求不仅是维持欧盟市场份额的必要条件，更是越南咖啡行业实现透明化、可持续化、负责任发展、重构生产模式的良机——是进一步融入全球价值链的必由之路。（完）