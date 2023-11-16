新闻 越南和法国各地方加强遗产保护合作 16/11/2023 越通社驻法国记者报道，在河内-图卢兹合作项目框架内，2023年11月13日至17日，升龙—河内遗产保护中心在法国图卢兹市举办题为“提升考古遗产价值”科学研讨会和“从地下到博物馆—实物的旅程”展览会等多项活动。 升龙—河内遗产保护中心主任阮青光先生在系列活动开幕式上致辞强调，对于河内市来说，河内-图卢兹合作项目是法国与越南各地方之间合作的典范。通过遗产信息和文化理解，我们可以缩短河内和图卢兹之间的地理距离。今后，我们希望法国朋友继续支持升龙皇城遗产价值的保护和弘扬工作，特别是在遗产旅游、人员培训和遗产区法国建筑物保护等方面。双方代表进行座谈。图自越通社法国图卢兹市副市长Jean Claude Dardelet先生表示，河内-图卢兹合作项目为越南和法国双方专业人员进行交流、分享经验和相互学习做出了贡献。该项目已在河内和图卢兹组织了两场科学研讨会和两次展览会。法方派出11名专家参与河内-图卢兹合作项目。尽管两个城市相距甚远，但图卢兹与河内有许多相似之处，并且共同关心文化和历史话题。因此，人们可以通过“从地下到博物馆—实物的旅程”展览会来了解和探索两座城市的世界典型遗产。可以说，河内-图卢兹合作项目的成果是为两市，特别是在遗产保护研究和旅游推广领域，开辟新合作机遇和新途径的重要前提。在此次访问法国期间，升龙—河内遗产保护中心代表团与联合国教科文组织的专门机构，如世界遗产中心和国际古迹遗址理事会，以及越南驻联合国教科文组织代表团举行工作会议，继续推进河内升龙皇城中心区科学轮廓任务。（完）