越南和日本协调 保护知识产权 防止假冒商品

2月28日，日本特许厅（JPO）、日本贸易振兴机构（JETRO）与越南工贸部市场管理总局、越南科学与技术部监察局举办“越南-日本知识产权保护”研讨会。

日本驻越南副大使Shige Watanabe先生在会上发表讲话时表示，此次研讨会旨在加强越南与日本之间的合作，推动越南打击假冒伪劣商品的措施。研讨会还创建一个完整的视角来评估每个行业和个人在防止日本产品在越南被侵犯知识产权和工业产权方面的作用。

Shige Watanabe先生强调，通过本次研讨会及相关活动，越南打击假冒伪劣商品的措施将得到妥善、有效落实，合法保护专利、工业品外观设计和商标的知识产权，同时改善越南的商业投资环境，为越南今后经济可持续增长做出贡献。

越南工贸部市场管理总局副局长阮清平先生在研讨会上指出，随着世界经济的发展，消费者对商品的需求日益多样化和丰富，为制造商创造了开放的大市场。因此，假冒伪劣商品、侵犯知识产权商品、来历不明商品等违法行为以日益专业化、精细化、永不停歇手段和伎俩不断发生。

阮清平先生还表示，打击上述违法行为是一项极其艰巨、复杂、长期的任务，需要各级、各行业、各部门、各职能力量的共同努力和广大人民群众的积极参与。

在研讨会上，6家拥有日本知名品牌的日本公司介绍并详细指导了如何识别真假货，并提供了在越南防止假冒伪劣商品的措施。

此外，日方还向越南各职能机构提供防伪手册，用于防伪培训、实践和提高专业技能等。（完）