新闻
越南和日本一致同意合作加强供应链
8月23日，越南工贸部部长阮鸿延与日本经济产业大臣西村康稔在东京共同主持越南与日本工业、贸易、能源合作混合委员会第5次会议。
据越通社驻东京记者报道，在会议上，双方就加强地区和全球供应链、提高工业竞争力、面向碳中和的能源转型合作、加快推进部分重要能源项目进度的措施达成共识。
此外，双方还同意加强对自由贸易协定（FTA）的有效利用和实施，在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、“印太经济框架”（IPEF）等多边框架内相互协调和支持。
值得一提的是，应阮鸿延的要求，日方同意继续支持越南培养工业人才，提高工业竞争力，并早日签署能源转型合作谅解备忘录，以通过利用亚洲能源转型基金的预算来支持越南实现各能源转型项目具体化。此外，日方还同意支持越南进行液化天然气（LNG）领域的培训和经验分享。
越南与日本工业、贸易、能源合作混合委员会于2015年7月成立。本次会议是8月10日西村康稔担任日本经济产业省大臣后共同主持召开的第一次越日工业、贸易、能源合作混合委员会会议，其充分体现日本对越日在工业、贸易和能源领域合作关系的重视和高度评价。（完）
据越通社驻东京记者报道，在会议上，双方就加强地区和全球供应链、提高工业竞争力、面向碳中和的能源转型合作、加快推进部分重要能源项目进度的措施达成共识。
此外，双方还同意加强对自由贸易协定（FTA）的有效利用和实施，在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、“印太经济框架”（IPEF）等多边框架内相互协调和支持。
值得一提的是，应阮鸿延的要求，日方同意继续支持越南培养工业人才，提高工业竞争力，并早日签署能源转型合作谅解备忘录，以通过利用亚洲能源转型基金的预算来支持越南实现各能源转型项目具体化。此外，日方还同意支持越南进行液化天然气（LNG）领域的培训和经验分享。
越南与日本工业、贸易、能源合作混合委员会于2015年7月成立。本次会议是8月10日西村康稔担任日本经济产业省大臣后共同主持召开的第一次越日工业、贸易、能源合作混合委员会会议，其充分体现日本对越日在工业、贸易和能源领域合作关系的重视和高度评价。（完）