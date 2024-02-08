越南和平省注重扶持少数民族同胞发展生计

《2021-2030年阶段少数民族地区和山区经济社会发展国家目标计划》（以下简称为《计划》）有效落实，有助于提高少数民族的生活水平，为各地方经济社会发展作出贡献。为了落实《计划》，和平省同步部署多项任务和具体措施，进一步提高少数民族同胞的物资和精神生活。

梅州县民族事务处处长何俊海表示，梅州县少数民族同胞占人口总数的90%，其中主要是傣族、芒族、赫蒙族、瑶族、岱依族、华族。该县一直把民族工作和民族政策落实视为首要的核心任务。梅州县出台系列政策，同时，宣传、激励当地群众发挥内部资源促进经济发展、提高生活质量。

该县还及时、充分和有效落实相关计划、决议、政策，其中包括为特困地区的贫困群众和少数民族同胞提供生产用地和住宅用地、生活用水等方面的支持。

丁氏绵女士是梅州县梅檄乡檄二村发展园、池、棚农业经济模式的典范之一。之前，她家是梅檄乡的贫困户。在当地政府的支持下，丁氏绵女士家获得社会政策银行的优惠贷款，用于开展实施菜渔牧共生经济模式。每年，该模式为丁氏绵女士家带来1亿越盾（折合人民币4267）的收入，从而可以走上脱贫致富的道路。

和平省民族委员会主任丁氏草表示，少数民族地区和山区经济社会发展国家目标计划是越南党和国家的重大主张。为了落实《计划》，该省重点开展少数民族地区的小项目，特别是关心并为少数民族同胞提供生计和职业转换支持。从2021年至今，和平省为2300多户家庭提供职业转换支持，投资总额为230亿越盾（约合674.7万人民币）。

通过《计划》，当地少数民族同胞和贫困户得到职业培训、创造就业机会和逐步实现可持续脱贫。到2023年底，和平省少数民族地区贫困户发生率下降2.93%（2021-2023年阶段）；特困乡的贫困户发生率平均下降6.39%。

丁氏草表示，为了促进特困地区、少数民族同胞地区经济社会发展，今后，和平省继续落实住房支持政策，核查并采取措施推进政策落实进度。此外，和平省还关心，为当地群众创造可持续生计，促进交通、卫生和教育基础设施的发展，重点做好中央和地方财政预算到位，确保合规、高效，避免浪费和不符合实际的情况发生。（完）