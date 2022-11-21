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越南和平委员会主席：国际团结促进和平合作与可持续发展
越南和平委员会是世界和平理事会的创始成员之一。因此，越南一直以创始成员的身份和地位，积极主动地参与世界和平理事会的各项活动。
1980 年，越南荣幸被世界和平理事会创立胡志明奖。这一奖项授予和平活动家，如：1980 年授予巴勒斯坦和平运动领导人亚西尔·阿拉法特（Yasser Arafat）；1986 年授予纳米比亚历史领导人萨姆·努乔马（Sam Nujoma）和南非桑地诺民族解放阵线。这肯定了越南和越南和平委员会在世界和平理事会中的声音、作用和威望。
汪朱刘先生认为，越南是一个和平、稳定、正在进行革新、融入国际社会和发展的国家。越南人民具有爱国主义、热爱和平的传统，同时也十分友好、热情、真诚好客等。这些因素使世界和平理事会认为越南是举办本届大会的最佳选择。此外，越南和平委员会和越南友好组织联合会具有组织多边外交重大活动的能力和丰富经验。
与此同时，我们向国际友人宣传越南独立自主、和平友好、合作发展、多边化、多元化的的外交路线；越南希望在互不干涉内政、互相尊重各自独立自主的基础上是所有国家和伙伴的朋友，是国际社会的积极成员。
越南还要向包括世界和平理事会及其成员组织在内的国际友人70年来对越南过去的争取民族解放、国家统一的斗争事业和当今的革新、建国卫国事业的支持与帮助表示感谢。（完）