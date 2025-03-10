越南和印度尼西亚发表联合声明



此访期间双方进行了会谈，印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多与越共中央总书记苏林重申了致力于深化印尼与越南的传统友谊和全面合作关系的承诺。两位领导人强调，自2013年建立战略伙伴关系以来，印尼与越南在增进互信和深化合作方面取得了重要成果。在此基础上，双方一致同意将双边关系提升为全面战略伙伴关系，这一里程碑恰逢两国建交70周年。



两位领导进行会晤。图自越通社



双方承诺深化各渠道交流，包括民间往来和商界合作。双方同意加强政治互信，携手应对全球挑战，遵循国际法、尊重主权、领土完整及政治独立的原则。两国重申不干涉彼此内政，并共同推动一个团结、自强、发挥核心作用的东盟，为地区和全球和平、稳定、合作与发展作出贡献。



两国设定2028年双边贸易额达到180亿美元的目标，并将继续深化跨领域跨部门经济合作。双方同意将合作关系拓展至绿色经济、粮食和能源安全、清真产业、渔业、农业、海事合作、科技、数字化转型、人工智能、金融和银行等可持续发展领域。



两位领导人强调，在多边场合上相互支持、密切协调，以应对共同关注的地区和全球挑战。双方重申将在东盟、联合国、不结盟运动、亚太经合组织（APEC）及各议会间论坛加强合作，为解决地区和全球问题做出积极贡献。



两位领导则成两国外交部牵头，与相关机构协调制定行动计划，确保双边关系升格后的合作能够通过具体且互惠互利的倡议得到有效落实。



两位领导出席两国多项合作文件的签署仪式。图自越通社



此外，双方就东海局势交换了意见，并重申致力于维护东海和平、安全、稳定及航行与飞越自由，这与东盟一贯立场一致。两国强调，应通过法律和外交措施和平解决争端，严格遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。



两国领导人呼吁各方遵守国际法，保持克制，避免采取可能加剧紧张局势的行动。双方强调全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）的重要性，并致力于为《东海行为准则》（COC）谈判创造有利环境，尽快达成一份符合国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》的有效和具有实质性的《东海行为准则》。双方一致认为，1982年《联合国海洋法公约》是所有海洋活动的法律框架，并重申其对地区及全球海事合作具有战略意义的重要性。（完）