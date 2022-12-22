越南和印尼力争在2028年前将双边贸易金额提升至150亿美元以上

越通社特派记者报道，在对印度尼西亚进行国事访问期间，12月22日，越南国家主席阮春福与印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）在会谈结束后举行记者会。双方强调，会谈十分成功，双方就多项重要合作内容以及推动两国战略伙伴关系提质升级达成了共识。

阮春福和佐科·维多多均强调，越印战略伙伴关系已克服重重困难和挑战，彼此信任不断增强。双方一致同意加强高层和各级代表团互访和接触；推动各合作机制、越南-印尼双边合作联合委员会高效运行；切实抓好各项合作协议落实；制定全面落实2024-2028年阶段战略伙伴关系的行动计划。与此同时，推动两国贸易关系更加成熟稳定且可持续发展；为两国企业实现投资多元化，推动数字经济、数字化转型、绿色经济、可再生能源、旅游、服务等领域发展以及增开多条航线创造便利条件。另外，强化国防安全和海事合作，促进两国各地人民和企业之间的交流合作等。

阮春福指出，2021年双边贸易金额达115亿美元，提前两年“达标”，2022年双边贸易金额有望达130亿美元。在此基础上，双方一致同意在2028年前将双边贸易金额提升至150亿美元以上。2023年是越印战略伙伴关系建立10周年，为两国合作开启新篇章。

提及印尼已在越南开展101个投资项目，投资总额约6.12亿美元时，佐科·维多多高度评价越南对印尼企业的信任以及越南政府为印尼投资商纾困解难的承诺；强调双方已同意深化清洁能源和可再生能源合作。佐科·维多多对双方签署能源和矿产领域合作协议以及两国企业已在电动摩托车、电动车电池等领域上开展务实合作表示欢迎。

佐科·维多多指出，双方一致同意提升旅游合作层次和水平，力争将旅游合作恢复到新冠肺炎疫情爆发之前的水平；同时敦促两国各家航空公司尽快开通岘港市至爪哇岛的新航线，增加胡志明市与雅加达之间的航班等。

在国际和地区问题上，阮春福和佐科·维多多透露，双方同意在各场地区和国际论坛、特别是东盟和联合国上加强协作配合；同时就东海问题等共同关心的地区和国际问题交换意见和看法。双方同意共同努力构建一个团结一致、韧性充盈的东盟，发挥东盟的核心作用，保持东盟在东海问题上的共同立场； 在遵守国际法和 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上确保和平、安全、航行和飞越自由。

值此机会，双方还商讨印尼在担任2023年东盟轮值主席国期间的优先事项。阮春福祝贺印尼已出色完成2022年二十国集团（G20）主席国任期中的任务；承诺大力支持印尼成功担任2023年东盟轮值主席国等。（完）