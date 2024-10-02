越南和加拿大进一步加强两国立法机构之间的关系

越通社驻渥太华记者报道，值越南国会代表团对加拿大进行工作访问之际，越南国会副主席阮德海于10月1日礼节性会见了加拿大参议院议长和众议院议长。



越南国会代表团此次对加拿大进行工作访问旨在就绿色经济、数字化转型、城市规划与管理以及预算等相关问题进行交流与合作，为今后越南立法工作服务。此访也有利于加强两国国会各委员会之间的合作以及增加双方代表团互访。



越南国会副主席阮德海在会见加拿大参议长雷蒙德·加涅（Raymonde Gagné）时表示，越南重视与加拿大的关系，愿与加拿大一道，在互利合作的基础上推动两国全面伙伴关系不断发展壮大，为维护亚太地区和世界的和平、稳定与繁荣发展做出贡献。



越南国会副主席阮德海表示欢迎加拿大加强与世界和地区接触的政策，特别是加拿大的印太战略，该战略体现了对东盟核心作用的尊重。这是两国推动双边关系的有利前提。



加拿大参议院议长雷蒙德·加涅向受越南今年第三号台风（国际名：热带风暴“摩羯”/Yagi）影响的越南人民表示慰问，这场风暴给越南人民生命和财产造成了巨大损失。加拿大是首批提供56万加元紧急援助的国家之一，帮助越南北部省份的受灾民众克服过去70年来最强风暴造成的后果。

在会见加拿大众议院议长格雷戈里·克里斯托夫·弗格斯（Gregory Cristophe Fergus）时，越南国会副主席阮德海感谢加拿大对越南克服第三号台风影响所提供的支持，并希望继续得到加拿大在克服气候变化问题，改善人民生活等方面的支持与帮助。



加拿大众议院议长格雷戈里·克里斯托夫·弗格斯表示重视加拿大与越南的全面伙伴关系，并高度评价越南在东盟地区的作用。加拿大众议院议长格雷戈里·克里斯托夫·弗格斯还赞赏旅加越南人的贡献，并表示这是为加拿大文化多样性做出贡献的模范群体之一。



越南与加拿大关系正在良好发展，特别是在经贸领域，两国已提前完成双边贸易额超过100亿美元的目标。今年前7个月，越南与加拿大双向贸易额达63亿美元，比去年同期增长9%。加拿大已成为越南最重要的合作伙伴之一，在美洲仅次于美国。 而越南是加拿大在东盟的最大贸易伙伴，并成为加拿大企业进入东南亚，乃至亚太地区的门户。（完）