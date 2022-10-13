越南和东盟承诺消除贫困 致力于保障粮食安全

越通社驻美国纽约记者报道，第77届联合国大会经济和金融事务委员会12日就消除贫困、发展可持续农业和保障粮食安全问题召开讨论会。越南代表东南亚国家联盟（东盟）在讨论会上承诺消除贫困，确保粮食安全和推动农业的可持续发展。

越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使代表东盟各国发言。他表示，农业在东南亚国民经济中占有重要的地位，为约 30% 的人口创造就业机会，对 GDP 的贡献率达12%，为消除饥饿、减少贫困、克服营养不足、促进地区的可持续发展做出了重要贡献。

邓黄江大使同时阐述了一些令人担忧的问题和挑战，如据预测到 2030 年将有近 6.7 亿人（占世界人口的 8%）陷入粮食短缺的危机。

面对这些挑战，东盟将努力确保地区粮食安全，认真落实 2016-2025 年粮食和农林合作战略、2021-2026 年粮食安全框架和粮食安全行动战略以及 2018-2030 年战略框架和营养行动计划。东盟将在即将举行的第40届和第41届东盟峰会上完善农村发展总体规划。东盟同时高度评价联合国粮食及农业组织（FAO）、各国驻地协调员和联合国相关机构在这方面提出的政策建议和支持。

对于扶贫领域，邓黄江大使认为，这是东盟最重要的优先事项之一。东盟在实施促进区域合作、推动城乡包容性发展以及消除贫困的计划和战略方面取得了重大进展。在此过程中，促进贸易投资、提高企业的领导力、促进人力资源开发和推动公私合作伙伴关系将成为创造就业和消除贫困的重要工具。

邓黄江大使重申，作为受气候变化影响最严重的地区之一，东盟将根据各成员国的能力和实况认真落实《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》。同时与国际社会携手，致力于消除贫困、发展可持续农业和人人享有粮食安全的可持续发展目标。（完）