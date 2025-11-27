新闻
越南和东盟各成员国高度关注ASCC 2026-2035战略规划的实施
何氏明德强调，作为东盟三大基础支柱之一的东盟社会文化共同体（ASCC），在建设一个以人为本、包容、可持续和具有韧性的共同体方面发挥着关键作用。何氏明德强调，越南和东盟各成员国非常关注战略规划的实施，同时注重推动将国家优先事项纳入区域的共同计划。因此，此次研讨会是一个及时且必要的论坛，供各部委、机构共同交流，为2025年后东盟社会文化共同体战略规划在越南实施建言献策。
何氏明德表示，实施期限为10年（2026-2035）的《ASCC 2026-2035战略规划》的主要目的是挖掘东盟人民的潜力，促进一个具有韧性、活力、创新和以人为本的共同体，进而实现东盟2045愿景。
ASCC战略规划认识到东盟共同体人力资源的潜力、各东盟中心的作用与重要意义、抗御自然灾害和环境的能力、数字公民世代、包容性和可持续旅游，以及文化创意产业在促进经济增长和社会发展方面的作用。
研讨会听取了外交部东盟司司长陈德平关于越南制定一项总体方案的计划，为制定实施东盟共同体2045愿景行动计划以及关于政治-安全、经济、社会文化和互联互通各项战略计划指明方向的分享。
研讨会还听取了内务部咨询专家小组关于建设和实施至2025年东盟社会文化共同体目标计划（161号方案）终期评估的意见，其中强调，经过10年（2016-2025年）的实施，161号方案已在干部、公务员、职工和人民对于东盟社会文化共同体核心价值的认识、责任和能力方面取得了根本性的转变。
各部委、地方已主动将社会福祉、性别平等和保护弱势群体等目标纳入社会经济发展计划。这种整合提高了管理效率，扩大了弱势群体获取社会政策的范围和质量，并促进了地方的社会经济发展。（完）