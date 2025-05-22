越南呼吁遵守国际法并促进多边合作以加强海上安全

越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使在会议上发言时，就应对当前海上安全挑战提出多项建议。其中，应加强国家间务实合作，特别是在局势不稳的海域推动联合巡逻，投资监控技术、数据共享及支持发展中国家的能力建设。与此同时，继续加强联合国各下设机构以及与区域机制在落实保障海上安全、自由和安全措施方面的协调机制和有效合作，其中联合国安全理事会是负责维护国际和平与安全、特别是加强海上安全措施的主导机构；此外，各国需继续完善现有法律框架，以更有效应对新兴海上安全挑战。



20日至21日，联合国安理会举行"通过国际合作加强海上安全，促进全球稳定"的高级别公开辩论。图自越通社

邓黄江强调，《联合国海洋法公约》（UNCLOS）是规范一切海上活动的全面法律框架；各国在海上的政策、规定和行为都应符合国际法，特别是《联合国宪章》和《联合国海洋法公约》。邓黄江呼吁各国全面履行《公约》义务，尊重沿海国家的主权、利益和正当经济活动，根据国际法以和平方式解决争端，尊重外交和法律程序，确保航行和飞越自由和安全，避免采取使局势复杂化的行动。



邓黄江重申，作为沿海国家，越南支持一切促进海上安全的努力和倡议，因此，积极与区域内外各国和伙伴合作，预防犯罪，确保东海安全。越南对由东盟引导的地区机制和论坛作出了积极和实质性的贡献，并与中国、菲律宾、马来西亚等周边国家保持定期联合巡逻和信息交流渠道，进一步推动海上执法和应对突发事件合作。越南再次强调关于全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），以及继续与各国一道推动谈判，以根据国际法，特别是《联合国海洋法公约》制定切实有效的《东海行为准则》（COC）的承诺。（完）