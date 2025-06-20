越南呼吁国际社会采取紧急行动解决加沙和中东危机

6月13日和18日，联合国大会主席菲利蒙·扬在美国纽约联合国总部主持召开紧急特别会议（ESS），就加沙的冲突局势和人道主义危机进行讨论。



越通社驻纽约记者报道，会议上，大会主席和近90个国家及国家集团的多数代表对持续不断的冲突和人道灾难深表关切，并对安理会在寻求加沙危机解决方案和达成共识方面持续陷入僵局表示失望。



许多国家谴责封锁所有人道援助通道，致使200万加沙巴勒斯坦人无法获得救援，呼吁有关各方遵守国际法和联合国相关决议，立即停止敌对行动，无条件释放人质，保护平民及关键民用设施，坚决不得阻碍人道救援行动的开展。

越南常驻联合国代表团副团长阮黄原公使衔参赞在会议上发言时，重申越南在巴勒斯坦问题上的原则和一贯立场，呼吁在整个加沙地带立即实现持久的停火。越南代表强调必须紧急确保人道救援活动不受阻碍、不间断地向加沙民众提供支持；同时高度评价联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）在为巴勒斯坦人民提供基本援助和服务方面不可替代的重要作用。



值此机会，阮黄原重申，越南坚定支持“两国方案”，包括在1967年以前边界基础上建立一个独立、主权的巴勒斯坦国，符合国际法和联合国相关决议。越南对国际社会推动外交努力以及由法国和沙特阿拉伯共同组织的落实“两国方案”高级别会议表示欢迎，期待会议能尽早重启。越南愿为冲突后加沙的重建与治理相关讨论作出积极贡献。（完）