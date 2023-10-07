越南呼吁各国早日签署和批准《全面禁止核试验条约》

10月6日，第78届联合国大会裁军与国际安全委员会（第一委员会）举行一般性辩论，就当前新出现的和平、国际安全和裁军问题进行讨论。越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使出席。

各国代表在辩论会上强调了多边主义的重要性，并呼吁加强裁军和防扩散机制，为维护国际和平与安全作出贡献。

越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使对各国的观点表示赞同，并认为，裁军领域尚未取得期望的实质性进展，国际社会需要加大力度推动全面彻底裁军，其中最重要的是核裁军与核不扩散 。

邓黄江大使重申，越南支持国际社会为防止扩散和全面彻底裁军，特别是核武器和大规模杀伤性武器所作出的努力的一贯政策。因此，有必要促进《不扩散核武器条约》（NPT）的平衡推动核裁军、核不扩散与和平利用核能三大支柱的实施。

同时，越南代表呼吁剩余的国家早日签署和批准《全面禁止核试验条约》（CTBT）。邓黄江大使再次强调，将与东盟国家一道承诺，维护东南亚作为无核武器及其他大规模杀伤性武器地区的承诺。

邓黄江大使认为，应高度重视并平衡处理常规武器问题。邓黄江大使支持在联合国宪章和国际法的基础上，为和平目的探索和利用外空，确保各国探索和利用外层空间的权利。

邓黄江大使强调，应通过坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，加强信任建设和缓和紧张局势。在和平、安全与裁军问题多边谈判进程中，需要强有力的政治承诺、建立信任的措施和透明度。

值此机会，邓黄江大使继续强调了越南为第一委员会的工作作出积极贡献，进一步促进和平、安全与发展的承诺。

联合国大会第一委员会包括联合国193个成员国家代表，负责处理裁军、威胁和平的国际挑战等国际安全事务，并应对国际安全制度中的挑战。（完）