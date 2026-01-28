越南呼吁各国尽快签署并批准《河内公约》

跨部门代表团成员。图自越通社

本次会议期间，委员会重点讨论了《河内公约》缔约方会议规则草案，为公约生效后立即有效实施做好准备。越南常驻维也纳联合国及其他国际组织代表团团长武黎泰黄大使率领由外交部和公安部组成的跨部门代表团出席会议，并就委员会讨论内容作出建设性发言。



武黎泰黄在会议发言中强调，越南始终秉持合作与协商一致精神，致力于公约的制定与实施工作。一套清晰、严谨且基于共识的规则，是确保公约生效后缔约方会议能够高效、透明、可靠运行的重要基础。



武黎泰黄呼吁各代表团以建设性和灵活的态度参与讨论，推动会议规则早日通过，从而为未来公约的实施奠定坚实基础。同时，越南敦促尚未签署或批准公约的国家尽快完成必要程序，以使公约能够及早生效，为国际社会打击网络犯罪带来切实效益。越南国内目前正积极履行相关国内程序，并承诺将在最短时间内完成公约的批准。



在会议框架内，1月26日，越南与世界议会联盟、国际刑事警察组织及联合国毒品和犯罪问题办公室共同举办了题为“推动《联合国打击网络犯罪公约》普遍实施与落地”的专题研讨会。



武黎泰黄在开幕致辞中强调，继2025年10月在河内成功举行公约签署仪式后，当前的重点是确保公约成为切实有效打击网络犯罪的工具。签署与批准固然重要，但如何通过完善国内立法、加强机构能力建设和深化常态化国际合作来推动公约落地实施更为关键。



越南高度评价世界议会联盟、国际刑警组织和联合国毒罪办等机构在立法支持、执法合作、国际协调和能力建设等方面发挥的互补作用。武黎泰黄同时重申，越南将积极为国际社会的共同努力做出贡献，以推动公约的普遍加入和有效实施，特别是通过加强技术援助和发展中国家能力建设等倡议。



此次活动吸引了来自各国执法、司法机构及相关合作伙伴的众多代表参与，为各方提供了开放的交流平台，有助于加强联系、推动多边合作，促使公约早日成为全球打击网络犯罪的有效工具。（完）