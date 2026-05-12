越南启动2026年可避免盲快速评估调查

5月11日，越南卫生部与中央眼科医院联合启动了“2026年越南可避免盲快速评估调查计划”（RAAB 2026）。这是时隔10多年后首次开展的全国性调查，旨在更新失明现状、视力下降原因以及民众获得眼科保健服务的能力，为新时期制定防盲政策提供服务。

越南卫生部副部长、国家医学委员会主席陈文舜教授在启动仪式上表示，越南目前估计约有200万失明或视力下降患者，其中约80%的原因如果及早发现并及时获得医疗服务是可以预防或治疗的。常见原因包括白内障、青光眼、屈光不正及其他多种眼病。

近年来，越南眼科领域取得了许多积极成果，如巩固从中央到地方的眼科系统、扩大白内障手术、开展屈光不正筛查、管理糖尿病视网膜病变以及社区眼球保健等。然而，在人口老龄化、糖尿病和高血压等非传染性疾病增加的背景下，眼部疾病正在迅速变化，各地区间获得医疗服务的水平也存在差异。

陈文舜强调，2026年越南可避免失明率快速评估调查计划不仅是一次专业调查，更是“依据证据制定政策、依据数据分配资源、按照民众实际需求组织服务”的基础。同时，他建议眼科行业从单体治疗转向全面眼保健；从以医院为中心转向以社区为基础；加强早期发现、持续管理，并将眼保健与基层医疗、非传染性疾病管理、老年人保健、学校保健及医疗数字化转型相结合。

中央眼科医院院长范玉东副教授表示，越南曾于2007年和2015年开展过失明调查，从而确定了导致失明的主要原因，并在全国范围内开展了防盲计划。

越南已成功消除沙眼，减少了因白内障致盲的积压病例，同时发展了针对屈光不正、糖尿病视网膜病变等非传染性眼病的护理体系。

2026年越南可避免失明率快速评估调查计划有来自12个省的48名调查员参与，在317个调查点开展调查，共调查15850人。

在启动仪式上，卫生部和中央眼科医院领导也对Orbis、Fred Hollows Foundation、Eye Care Foundation、Brien Holden Vision Institute等国际组织和非政府组织在技术、专家培训和资金方面为计划提供的支持表示高度认可。（完）