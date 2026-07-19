越南启动国家保护消费者权益计划

越南工贸部部长黎孟雄近日签发决定，部署落实“2026-2030年国家消费者权益保护计划”的行动计划。

该计划旨在提高国家治理效能，为企业实施“双转型”（数字化转型与绿色转型）注入动力，同时营造健康、安全的经营环境，进一步巩固消费者的信心。

为实现从现在到2030年的具体目标，工贸部将继续研究并完善法律法规体系，确保全国所有省市每年都组织活动响应“3·15越南消费者权益日”，并协同举办年度国家级启动仪式。

与此同时，各地方工贸厅/局须全面公开联系方式，并维持负责接收投诉、提供咨询和支持解决争议的对接窗口。为提高预防和早期预警效能，职能机构将积极开展商品与服务质量调查与检测活动，以及时向民众发布相关预警信息。

值得注意的是，该计划将着重信息化建设，升级1800.6838咨询热线及国家信息数据库，同时引入人工智能（AI）和智能客服（Chatbot）系统，在双转型背景下为消费者提供更高效的支持。

为全面落实行动计划，工贸部确立了八大重点任务，包括完善体制（重点是指导实施2023年《消费者权益保护法》）；宣传普及法律知识；培训相关人力资源；加强网络交易中消费者的权益保护；严格检查并依法查处违法行为；鼓励企业践行商业道德行为准则等。

上述具体任务已直接分配给国家竞争委员会、法制司、电子商务与数字经济局、国内市场管理与发展局及相关单位，要求其与各地方工贸厅局、越南消费者保护协会紧密配合，共同推进计划落地实施。（完）