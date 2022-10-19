越南启动制定《可持续发展目标2023年自愿国家审查综合报告》

10月19日上午，越南计划与投资部召开了研讨会，启动制定《可持续发展目标2023年自愿国家审查综合报告》。

计划与投资部副部长阮氏碧玉在研讨会上发表讲话时强调，可持续发展目标（SDGs）现已成为越南国家战略、政策和各行业、领域重中之重的任务。越南的政策始终强调“不让任何人掉队”的立场。

越南在可持续减贫、基本卫生服务覆盖率、普及教育、清洁用水可及性、信息技术基础设施、森林覆盖率等方面取得了许多成就。此外，近年来，可再生能源在终端能源消费总量中的比重迅速上升。

德国发展合作署代表、德国国际合作机构（GIZ）绿色增长与宏观经济改革项目主任丹尼斯·昆内特（Dennis Quennet）和联合国驻越南协调员波琳·法蒂玛·塔米西斯（Pauline Fatima Tamesis）强调，在制定《可持续发展目标2023年自愿国家审查综合报告》中将支持并与越南并肩前行。

研讨会上，与会代表还听取了关于越南《可持续发展目标2023年自愿国家审查综合报告》的大纲草案；有关各方在制定该报告过程中的作用和协调机制；德国编制该报告过程中的经验和实践以及完成越南 《可持续发展目标2023年自愿国家审查综合报告》编制工作的预订时间等内容。

与会代表表示，越南《可持续发展目标2023年自愿国家审查综合报告》是各方确定行动方向、并努力在2030年前完成可持续发展目标的重要依据。

越南于2018年在纽约举行的可持续发展高级别政治论坛（HLPF）上首次发表可持续发展目标自愿国家审查综合报告。2023年是越南第二次发表该报告。（完）