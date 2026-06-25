越南向阿根廷介绍经济合作潜力

6月24日，在阿根廷东盟委员会（ACBA）的活动框架内，越南驻阿根廷大使吴明月与东盟各国大使与阿根廷工业联合会（UIA）在布宜诺斯艾利斯联合举行了工作会议，旨在加强与阿根廷企业界的联系，并向对方介绍双方经济、贸易和投资的合作潜力。



据越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，吴明月在活动中发言时强调，目前越南与阿根廷保持着充满活力的经贸关系。越南目前是阿根廷第六大贸易伙伴，而阿根廷是越南在拉丁美洲的第三大贸易伙伴。两国经济结构不直接竞争，而是在多个领域具有互补性，这一特点构成了双边关系可持续性的特别之处。



双方代表合影。图自越通社

吴明月介绍，2025年越南-阿根廷贸易额达42.7亿美元，较2024年增长4.1%。其中，越南对阿根廷出口达8.7674亿美元，增长68.7%，而从阿根廷进口达33.9亿美元，下降5.3%。



吴明月同时评价，两国合作空间仍然很大，特别是在生物技术、可再生能源、医疗和制药等阿根廷具有突出优势的领域。与此同时，越南的机械设备、电子零部件和消费品等产品可以继续成为具有竞争力的优质投入供应源，助力支持阿根廷的工业化现代化进程。



吴明月在提及双方经济一体化前景时强调，越南与南方共同市场（Mercosur-南共市）正式发表启动越南-南共市优惠贸易协定（PTA）谈判的联合声明是一个重要里程碑，开启了双方新的合作阶段。从2026年初起，双方已为预计于8月底举行的首轮谈判做出积极的准备。吴明月强调，越南高度评价阿根廷政府在推动这一进程中的战略眼光，并认为，越南与南共市之间的贸易协定将为两大区域之间的贸易、投资和企业对接创造强劲动力。



菲律宾、印尼、泰国等各国大使也分别介绍了阿根廷与东盟各国之间的经济、贸易和投资合作潜力，同时强调了进一步推动双方企业对接活动的愿望。



阿根廷工业联盟（UIA）主席马丁·拉帕利尼则介绍了阿根廷工业的突出优势。他希望加强与东盟各国的合作，并将东盟视为具有高增长速度和未来众多合作机会的战略市场之一。



马丁·拉帕利尼评价，加强东盟与阿根廷之间的对接不仅有助于促进双边贸易，还为东南亚与南美之间形成新的供应链开辟了前景。（完）