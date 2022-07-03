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越南向老挝妇女联合会各集体和个人授予勋章和徽章
越共中央委员、越南妇女联合会主席何氏娥与老挝妇女联合会主席因塔万·乔本潘一同出席。
受越南国家主席的委托，越南妇女联合会主席何氏娥向为巩固和加强越老传统友好、特殊团结与全面合作关系作出贡献的3个个人授予三级独立勋章，向一个集体授予三级独立勋章；向15个集团和3个个人授予友谊勋章；向老挝妇女联合会两个个人授予友谊勋章。
何氏娥表示，这些活动体现了两个妇联在未来促进和提高两国妇女友好合作关系有效性的愿望和决心； 为维护和培育越南与老挝的伟大友谊、特殊团结和全面合作作出贡献。
何氏娥表示，这些活动体现了两个妇联在未来促进和提高两国妇女友好合作关系有效性的愿望和决心； 为维护和培育越南与老挝的伟大友谊、特殊团结和全面合作作出贡献。
值此机会，越南妇女联合会与老挝妇女联合会签署2022-2027年阶段合作协议。
截至目前，越南15个省市妇女联合会与老挝13个省市和老挝各伙伴签署合作协议和开展合作活动。主要活动为妇女工作经验交流、巩固和发展妇联组织，向老挝女干部和大学生教学越南语，打击妇女和儿童拐卖，预防和打击家庭暴力等等。
访问岘港市和广南省期间，老挝妇女联合会高级代表团走访参观各级妇联的系列活动模式，其中包括率先预防和应对针对妇女儿童暴力行为的男性俱乐部、第二个母亲—越南母亲与老挝大学生交流会、广南省茶桂菜园、最佳合作社等。（完）
截至目前，越南15个省市妇女联合会与老挝13个省市和老挝各伙伴签署合作协议和开展合作活动。主要活动为妇女工作经验交流、巩固和发展妇联组织，向老挝女干部和大学生教学越南语，打击妇女和儿童拐卖，预防和打击家庭暴力等等。
访问岘港市和广南省期间，老挝妇女联合会高级代表团走访参观各级妇联的系列活动模式，其中包括率先预防和应对针对妇女儿童暴力行为的男性俱乐部、第二个母亲—越南母亲与老挝大学生交流会、广南省茶桂菜园、最佳合作社等。（完）