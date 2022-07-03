越南向老挝妇女联合会各集体和个人授予勋章和徽章

值此机会，越南妇女联合会与老挝妇女联合会签署2022-2027年阶段合作协议。



截至目前，越南15个省市妇女联合会与老挝13个省市和老挝各伙伴签署合作协议和开展合作活动。主要活动为妇女工作经验交流、巩固和发展妇联组织，向老挝女干部和大学生教学越南语，打击妇女和儿童拐卖，预防和打击家庭暴力等等。



访问岘港市和广南省期间，老挝妇女联合会高级代表团走访参观各级妇联的系列活动模式，其中包括率先预防和应对针对妇女儿童暴力行为的男性俱乐部、第二个母亲—越南母亲与老挝大学生交流会、广南省茶桂菜园、最佳合作社等。（完）