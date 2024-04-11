越南向意大利分享对印太地区的战略认识

4月10日下午，意大利众议院外交委员会就涉及意大利与欧洲国家在印太地区愿景等问题举行听证会。意大利下议院外交事务委员会副主席保罗・福门蒂尼 (Paolo Formentini) 主持听证会。

越南外交学院副院长阮雄山，越南驻意大利大使杨海兴等以嘉宾身份出席听证会。

越南驻意大利大使杨海兴在听证会上发言，介绍当前越南与意大利日益强劲发展的经济和政治关系。他强调，越南始终重视发展与意大利的战略伙伴、传统友谊和多方面合作关系。

越南外交学院副院长阮雄山向意大利议员提供关于亚太地区正变得越来越重要，成为地缘政治中心、新的全球经济中心等信息。同时，介绍印太地区的优势与挑战、东盟的作用、越南发展新潜力以及越意合作机遇。

意大利下议院外交事务委员会副主席保罗・福门蒂尼强调，意大利日益重视印度-太平洋地区，以及意大利在发展与越南、东盟和亚太地区关系的利益。 他认为，印太地区被视为意大利最重要国家利益的焦点。

越南外交学院副院长阮雄山接受越通社驻意大利记者采访时表示，他想要传达的信心就是亚太地区变得越来越重要， 意大利需要关注该地区、共同参与并加强与其合作，以免耽误该地区新的合作趋势。越南是意大利在本地区非常重要的合作伙伴，可以成为意大利加强与东南亚国家和亚太地区国家间合作的门户。另一方面，越南也有很多优势，与该地区其他国家相比，越南是一个经济发展较快的国家，且发展潜力很大，正在积极向新的合作模式转型，为意大利对越南和东南亚地区的合作投资创造机遇。（完）