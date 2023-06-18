越南向国际游客介绍美食精髓

最近，知名美食指南书籍《米其林指南》（Guide Michelin）公布了越南获“米其林一星荣誉”的4家餐厅，并公布了越南一流餐厅和优秀厨师名单，标志着越南美食和旅游在世界美食地图上打下深刻的烙印。

美国有线电视新闻网之前曾将越南面包、米粉和冰咖啡列入亚洲最好吃的50道街头美食名单，越南就被誉为世界美食的国度。

2023年初，美国权威旅游杂志《悦旅》也将越南列为2023年亚洲领先的美食目的地。

现代营销集大成者菲利普·科特勒曾经评价称： “如果说中国是世界工厂，印度是世界办公室，那么越南应该是世界的厨房”。

越南旅游总局总局长阮重庆表示： “《米其林指南》的推选是越南旅游的保证，有助于提高获米其林一星荣誉的越南餐厅的知名度”。

行内专家认为，《米其林指南》越南问世后，加上越南厨师和烹饪行业人员的共同努力下，在不久的将来，越南将成为国际游客不可错过的美食圣地。

太阳酒店集团总经理阮武琼英表示：“《米其林指南》已成功推选新加坡和泰国成为世界不可错过的旅游目的地。所以，通过此次活动，我相信，越南将成为世界美食目的地，从而吸引更多的国际游客”。

《米其林指南》国际总监格温达·普勒内克表示：“世界上有许多越南餐厅。 但这是米其林指南第一次在越南问世。这表明我们在推动越南成为世界美食目的地过程中又迈出了新的一步，同时为越南饮食遗产开辟了明朗的前景”。

河内旅游局以及旅游总局代表透露，今后将集中向国际推介获米其林星级餐厅，从而大力吸引国际游客。

获悉，获米其林一星荣誉的4家餐厅包括：‘去西贡吃一吃’餐厅（Anăn Saigon）、家（Gia）餐厅、Hibana by Koki餐厅（河内嘉佩乐酒店Capella Hanoi） 和燂味（Tầm Vị）餐厅等。（完）