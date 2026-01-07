越南向各国驻越外交机构和国际组织代表通报越共十四大有关情况

黎怀忠强调，在国际和地区形势复杂多变、机遇与挑战并存的背景下，越共十四大具有转折性意义，是国家发展进程中特别重要的里程碑。这也是总结评估革新事业40周年及越共十三大（2021-2026年）任期5年成果的重要契机，从而为越南民族迈入新纪元制定全面发展的目标与方向。基于这一重大意义，越共十四大受到了中央委员会，特别是政治局、书记处及苏林总书记在各方面上的严密与直接指导。



越南外长黎怀忠表示，越共十四大主题“在党的光辉旗帜下，万众一心，坚定决心，奋力实现到2030年国家发展目标；自立自强，自信前行，在民族奋发图强纪元中阔步前进，致力于实现和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的目标，坚定不移迈向社会主义”，体现了对全面、同步、深入推进革新事业的鼓舞、动员与引领，展现了克服一切艰难挑战的决心，旨在胜利实现建党100周年（1930-2030年）之际的2030年国家发展目标，并向实现建国100周年（1945-2045年）之际的2045年愿景迈进。



通报会现场。图自越南外交部

关于大会文件准备工作，黎怀忠同志表示，文件起草工作实现了根本性创新。政治报告首次整合了政治报告、经济社会报告及党建工作总结报告三项内容，体现了在方法和思维上持续创新的精神。文件经过了精心且周密的准备，并广泛征求了全党、全民以及国内外各界的意见。关于干部部署工作，黎怀忠同志强调，这一特别重大的任务正以周全、稳健、慎重、精准的方式推进，并将其视为“将愿景和抱负转化为现实结果”的先决条件。



借此机会，越共中央书记处书记、外交部部长黎怀忠通报了越共十三大任期及革新开放40年来取得的重要成果。



关于大会文件中的外交路线，黎怀忠部长强调了对革新时期外交路线的继承性，同时补充了新的指导观点，即加强国防安全与扩大外交、融入国际一体化进程是重要且经常性的任务。越南的一贯主张是坚持独立、自主、和平、友好、合作与发展，实现外交关系多边化、多样化；在联合国宪章基本原则和平等互利合作的基础上，最高程度确保国家和民族利益；始终作为国际社会可靠的朋友、伙伴及积极且负责任的成员；主动且负责任地参与解决地区和国际共同问题等。



外交部部长黎怀忠强调，目前大会各项筹备工作已准备就绪，确保安全稳妥，严格遵循党的各项规定。大会将于2026年1月19日至25日举行。黎怀忠部长郑重邀请各国驻越代表机构和国际组织代表出席大会开幕式与闭幕式。



会上，多位大使及外交机构负责人高度评价越南过去一段时间所取得的发展成就，并对越南未来的发展方向寄予厚望。



巴勒斯坦驻越大使、驻越外交使团团长萨阿迪·萨拉马（Saadi Salama）坚信，越共十四大将作出重大决策，以越南人民的自主、独立、自强为核心利益，致力于国家发展，促进合作，并为地区乃至世界的持久和平做出贡献。



联合国驻越南协调员宝琳·塔梅西斯。图自越南外交部

联合国驻越南协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis）对越南在保障民生和保持经济强劲发展方面取得的成就给予高度评价。她强调，越南已成为一个具有韧性的国家，GDP增长率处于高水平，并成为了中等偏高收入国家，人类发展指数（HDI）名列前茅。越南的故事不仅体现在数字上，更体现在确保增长的坚定决心、务实的政策执行力，以及坚持以人为本的发展理念和制度建设。各国驻越大使及机构代表相信，越南共产党第十四次全国代表大会必将取得圆满成功。（完）