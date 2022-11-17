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越南向中国水产品出口强劲反弹
多年来，中国已成为越南水产品最重要的和“十亿美元”的市场之一。2019年，越南对中国水产品出口额达12亿美元，创下历史记录。
然而，随后受新冠疫情的影响，越南对中国水产出口持续减少，并在2021 年降至10亿美元以下。
但是，从2022年初至今，越南对中国水产品出口出现反弹并且持续回升。据海关总署的消息，截至2022年10月底，越南对中国水产品出口达13亿美元，同比增长了82%，再次创下全新的记录。
由于坚持“清零”的防疫政策，中国水产品进口和生产受到了严重的影响，因此该国水产品原料严重短缺。正因如此，今年中国水产品进口需求量大幅增长。越南工贸部进出口局表示，2022年前9个月，中国水产品进口达135亿美元，同比增长了40%。
进出口局同时认为，2022年第三季度中国水产品进口量仍保持增长趋势，2022年最后两个月将会持续增长。
虾类是中国今年增长最强劲的主要进口的水产品之一。今年前8个月，中国虾类进口额达到37.7亿美元，比2021年同期增长了66.3%。
得益于中国进口的强劲增长，越南对这一市场的虾类出口增长势头强劲。据中国海关总署统计的数据显示，今年前8个月，越南对中国虾类进口额达1.98亿美元，较2021年同期增长98.5%，实现了成倍的增长。（完）
然而，随后受新冠疫情的影响，越南对中国水产出口持续减少，并在2021 年降至10亿美元以下。
但是，从2022年初至今，越南对中国水产品出口出现反弹并且持续回升。据海关总署的消息，截至2022年10月底，越南对中国水产品出口达13亿美元，同比增长了82%，再次创下全新的记录。
由于坚持“清零”的防疫政策，中国水产品进口和生产受到了严重的影响，因此该国水产品原料严重短缺。正因如此，今年中国水产品进口需求量大幅增长。越南工贸部进出口局表示，2022年前9个月，中国水产品进口达135亿美元，同比增长了40%。
进出口局同时认为，2022年第三季度中国水产品进口量仍保持增长趋势，2022年最后两个月将会持续增长。
虾类是中国今年增长最强劲的主要进口的水产品之一。今年前8个月，中国虾类进口额达到37.7亿美元，比2021年同期增长了66.3%。
得益于中国进口的强劲增长，越南对这一市场的虾类出口增长势头强劲。据中国海关总署统计的数据显示，今年前8个月，越南对中国虾类进口额达1.98亿美元，较2021年同期增长98.5%，实现了成倍的增长。（完）