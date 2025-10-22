越南向中国朋友推介友善、好客的国家形象

2025年10月21日，越南国家旅游局在中国首都北京与相关单位联合举办了“2025年越南旅游推介会暨企业对接活动”。



据越通社驻北京记者报道，此次活动是庆祝越中建交75周年（1950—2025）暨“2025年越中人文交流年”系列越南旅游推介会的首站，后续还将在重庆和成都举行。



这是一项具有重要意义的活动，有助于巩固越中传统友好关系，促进两国旅游文化合作，进一步推动游客互访、企业对接，并向中国朋友推广越南友善、好客的国家形象。



越南国家旅游局局长阮重庆在开幕式上表示，越南国家旅游局与两国相关部门、地方和企业正积极落实多项具体活动，以促进民间交流、加强形象推介和推动可持续旅游发展，从而为越中关系不断稳健、有效地发展作出积极贡献。



越南国家旅游局希望与中方伙伴共同发挥现有的双边与多边合作基础，推动可持续旅游发展，充分挖掘各自丰富的资源、文化与人文潜力。



阮重庆指出，越中旅游市场潜力巨大，越南国家旅游局愿为两国企业促进交流洽谈、共同开发新产品、研究旅游投资合作模式等创造最为便利的条件，从而进一步促进两国游客互访。



越南驻华使馆公使宁成功高度评价越南国家旅游局在中国三大城市举办此次推介会，认为这是向中国人民介绍越南安全、迷人旅游目的地和典型的风土人情形象的良好机会。

宁成功公使相信，在两国主管机构与企业的积极合作下，越中旅游合作关系将继续恢复并蓬勃发展，取得更多成果，为巩固和促进两国人民友好情谊贡献力量。



北京市文化和旅游局副局长郑芳强调，作为中国的文化中心和历史悠久的首都，北京希望借此契机深化与越南各地方在文旅领域的合作，进一步扩大在游客互访、产品推广等方面的实质性交流。



天津市文化和旅游局副局长朱义海高度评价越南旅游业今年来的迅速发展势头，并希望通过此次活动进一步完善天津与越南各地在文化和旅游领域的交流机制，加强信息共享、游客互访，拓展合作渠道。



统计数据显示，2024年中国赴越游客近374万人次，恢复至疫情前的64%以上。今年前9个月，越南接待中国游客近390万人次，同比增长逾43%，继续保持越南最大客源市场地位。



反之，越南也是中国第五大境外游客来源国。这充分表明两国人民交往与合作的需求十分旺盛，越中旅游业在未来也拥有广阔的发展空间。（完）