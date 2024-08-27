越南向中国大使熊波授予友谊勋章

8月27日，越南政府副总理兼外交部长裴青山在河内接受中华人民共和国驻越南特命全权大使熊波辞行拜会。

在友好、真诚、开放的气氛中，越南政府副总理兼外长裴青山和中国大使熊波强调了越中双边关系在各自国家外交政策中的重要地位；对近年来，特别是熊波大使在越南工作近6年来两党两国关系的历史性里程碑表示高兴。

裴青山对熊波为推动越中两党两国关系深入、全面发展并取得实效作出的积极贡献给予认可和赞赏。两国战略沟通和各层接触频繁，政治互信不断增强，友好合作氛围扩散到两国各级各部门、各地方和两国人民；各领域特别是经贸、投资、发展战略对接以及数字化转型、绿色发展等新领域务实合作取得许多积极进展；民间交流走深走实；在新冠肺炎疫情期间，中国是向越南提供最多新冠疫苗的国家之一，从而帮助越南尽早有效控制、安全适应疫情并促进经济恢复、重新开放。

裴青山强调，今后，越南政府和外交部将继续与越南各部委、地方配合，推动高层重要共识，特别是近期两党两国最高领导人互访达成的联合声明全面、实质性、有效落实。

熊波对出任中国驻越南大使，并有机会发挥桥梁作用，为促进、加强越中两党两国关系的友好合作作出贡献表示荣幸。

熊波强调，其任期结束后，无论担任什么职务，他将永远带着对越南国家和人民的美好回忆和感情，继续为构建具有战略意义的中越命运共同体积极贡献力量。

值此机会，在越南社会主义共和国主席苏林的授权下，裴青山向熊波授予了越南国家友谊勋章，表彰其在担任中国驻越南特命全权大使期间为推动越中全面战略合作伙伴关系作出积极、有效的贡献。（完）